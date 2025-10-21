Bakelants over het seizoen van Van Aert: "Verwacht meer van hem"

Wout van Aert won dit seizoen maar twee keer, maar zijn overwinningen zullen wel bijblijven. Jan Bakelants denkt wel niet dat Van Aert dit jaar in de prijzen zal vallen.

In het klassieke voorjaar moest Van Aert telkens tevreden zijn met ereplaatsen, zoals een vierde plaats in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, maar vooral de verloren sprint tegen Powless in Dwars door Vlaanderen was pijnlijk.

Van Aert moest tot 18 mei wachten op zijn eerste zege van het seizoen, toen hij in een Strade Bianche-rit Isaac Del Toro klopte. Op de slotdag van de Tour loste Van Aert dan weer Tadej Pogacar op Montmartre.

Bakelants over seizoen van Van Aert

"Triomfen voor het collectieve geheugen, waar hij over dertig jaar nóg zal worden op aangesproken. Vooral die laatste was fantastisch. Wout was de auteur van één van dé wielermomenten van het jaar", zegt Jan Bakelants bij HLN.

En dat in een Tour waarin Van Aert het niet gemakkelijk had en er veel mislukte. Maar Van Aert liet het opnieuw niet aan zijn hart komen en toonde nog maar eens zijn enorme mentale veerkracht.





Bakelants verwacht wel niet dat Van Aert dit najaar in de prijzen zal vallen. "Daarvoor verwacht het land nog té veel een grote (klassieke) zege van hem."