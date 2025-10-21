Belooft dit wel veel goeds? Transfer Cian Uijtdebroeks verrast zelfs hele belangrijke pion bij Movistar

Cian Uijtdebroeks heeft echt wel de hele wielerwereld verbaasd door voor Movistar te kiezen. Zelfs één van de belangrijkste pionnen van de ploeg was niet op de hoogte van zijn komst.

Alles is dan ook heel erg snel gegaan vanaf het moment dat Uijtdebroeks besloot dat het het beste was om weg te gaan bij Visma-Lease a Bike. Hij wou graag meer verantwoordelijkheid in het rondewerk en Movistar ontvangt hem met open armen. Bij de Spaanse ploeg kunnen ze een renner met zijn profiel immers meer dan goed gebruiken.

Dat wil niet zeggen dat de ploeg al geen renners heeft met aanzien of status. Zo is Ivan Garcia Cortina al vijf jaar één van de mannen die het moet doen in het eendagswerk. Het zou niet onlogisch zijn als hij toch ergens van wist. "Het tekenen van een contract door Cian Uijtdebroeks was een totale verrassing. We wisten van niets", getuigt Garcia bij Marca.

Garcia noemt Uijtdebroeks geweldige aanwinst

De vraag zou gesteld kunnen worden of dat wel veel goeds belooft. Negativisme is nu echter zeker nog niet aan de orde. Garcia is blij met de komst van Uijtdebroeks, ook al werd hij zelf niet op de hoogte gehouden. "Maar hij is een geweldige aanwinst. Uiteindelijk is het een positieve zaak voor de ploeg om meerdere opties te hebben als kopmannen."

Uijtdebroeks gaat naar Movistar met de duidelijke bedoeling om een grote ronde als kopman te rijden. Hij heeft zelf ook al aangegeven dat hij hoopt te leren van een renner als Enric Mas. "Hij en Enric Mas kunnen elkaar goed aanvullen." Garcia gelooft dus wel in een voorspoedige samenwerking tussen hen beiden als klassementsmannen.

Mas heeft meer adelbrieven dan Uijtdebroeks

De 30-jarige Mas heeft met drie tweede plaatsen in het eindklassement van de Vuelta wel al bepaalde adelbrieven. Uijtdebroeks reed tot dusver slechts één keer een grote ronde uit: hij werd achtste in de Vuelta van 2023.