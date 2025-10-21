De tiende van Parijs-Roubaix: Foré bevestigt laatste aanwinst van Soudal Quick-Step

Edward Planckaert had een contract getekend bij Soudal Quick-Step, maar besloot om toch te blijven bij Alpecin-Deceuninck. The Wolfpack heeft met Laurenz Rex (Intermarché-Wanty) wel een vervanger gevonden.

Op 4 augustus kondigde Soudal Quick-Step de transfer van Edward Planckaert aan, hij had een contract van drie seizoenen getekend tot eind 2028. Maar op 10 oktober raakte bekend dat die transfer toch niet doorging.

"Tijdens de Vuelta heb ik gevoeld waar mijn plaats is en waar ik mij het beste voel", zei Planckaert. Met CEO Jurgen Foré werd er een oplossing uitgewerkt, zodat Planckaert in 2026 toch bij Alpecin-Deceuninck kan rijden.

Laurenz Rex maakt overstap naar Soudal Quick-Step

Voor Foré betekende het wel dat hij opnieuw de transfermarkt op moest. Planckaert zou bij Soudal Quick-Step ingezet worden in de lead-out voor Paul Magnier, het Franse toptalent dat dit jaar liefst 19 keer won.

Bij Het Nieuwsblad bevestigt Foré dat er met Laurenz Rex een vervanger is gevonden voor Planckaert. "Hij is ook iemand die het leadout-werk kent." Rex komt over van Intermarché-Wanty, waar hij nog een contract had tot 2026, maar door de fusie kon hij vertrekken.

Rex kan ook in het voorjaar uit de voeten. Dit jaar werd hij tiende in Parijs-Roubaix, in 2023 werd hij negende. In de Antwerp Port Epic viel Rex als vierde net naast het podium, in Gent-Wevelgem sprintte hij naar de tiende plaats.