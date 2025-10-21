Dit is heel speciaal: emotioneel vaarwel van Evenepoel aan Soudal Quick-Step kan u uniek aandenken opleveren

Wielerfans en sympathisanten van Remco Evenepoel kunnen een bijzonder item kopen. Het is te zeggen: ze kunnen erop bieden.

Met zijn tweede plaats in de Ronde van Lombardije is er een einde aan een tijdperk gekomen voor Remco Evenepoel. Dat was immers zijn laatste koers voor Soudal Quick-Step, de ploeg waar hij al sinds 2019 voor rijdt. Sindsdien heeft Evenepoel verschillende successen opgestapeld, met niet in het minst het winnen van Monumenten en de Vuelta.

Op zijn account op social medianetwerk X laat Soudal Quick-Step weten dat er een live en online veiling aan de gang is, georganiseerd door MatchWornShirt. Op de website van het Nederlandse veilinghuis kan er momenteel geboden worden op een koersoutfit van Remco Evenepoel. Het is echter niet zomaar de eerste de beste outfit.

Vierde podiumplaats voor Evenepoel in Monument

Het is de outfit die Evenepoel gedragen heeft tijdens de 119e editie van de Ronde van Lombardije. Hij had dit dus aan in de koers die een emotioneel vaarwel aan Soudal Quick-Step betekende. Het zal voor altijd een hele speciale wedstrijd zijn in de carrière van Evenepoel. Bovendien eindigde hij voor de vierde keer in zijn loopbaan op het podium in een Monument.

Zo is een einde gekomen aan een periode van zeven jaar bij Soudal Quick-Step, met in totaal 59 overwinningen voor Remco Evenepoel. Het shirt dat hij aantrok in de meest recente editie van de Ronde van Lombardije, heeft hij ook nog eens zelf gesigneerd. Dat maakt het wel een heel bijzonder item voor wielerfans die de portefeuille willen opentrekken.

Evenepoel-shirt levert minstens 2600 euro op

Er is al een bedrag geboden van 2601 euro voor dit shirt. Dat is momenteel ook het hoogste bod. Geïnteresseerden hebben echter nog twee volledige dagen om nog een hoger bod uit te brengen en dit unieke shirt van Remco in huis te halen.