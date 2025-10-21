Moet UAE plooien voor de eisen van Pogacar? "Wordt zijn grote doel in 2026"

Bijna overal waar Tadej Pogacar dit jaar aan de start stond, won de Sloveen ook. Enkel Milaan-Sanremo kon hij opnieuw niet afvinken.

Met twintig overwinningen, vijf minder dan vorig jaar, kroonde Tadej Pogacar zich opnieuw tot zegekoning van het peloton. Met onder meer de Strade Bianche, L-B-L, vier etappes en de eindzege in de Tour en het WK allemaal hoog aangeschreven koersen.

Voor Pogacar was het dan ook bijna een perfect jaar. "Hij heeft al zijn doelstellingen gehaald, behalve Milaan-Sanremo, een zeer complexe wedstrijd", zegt Joxean Fernandez Matxin, de manager van UAE, bij Eurosport.

Pogacar rijdt Milaan-Sanremo én Parijs-Roubaix in 2026

Pogacar kon Van der Poel niet lossen op de Cipressa en de Poggio en verloor de sprint van de Nederlander en Ganna. En dus probeert het volgend jaar opnieuw. "Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix zullen de grote doelen voor 2026 zijn qua eendagskoersen", zegt Matxin.

"Een renner als Tadej wil de beste koersen rijden, en dat zijn de twee Monumenten die nog ontbreken." Dat Pogacar opnieuw Milaan-Sanremo zal rijden, was al zeker, maar Parijs-Roubaix is toch een kleine verrassing.





Pogacar werd bij zijn debuut tweede na Van der Poel, maar bij UAE vrezen ze vooral dat Pogacar zijn seizoen zou hypothekeren bij een val op de kasseien. Ook dit jaar stond UAE niet te springen, maar Pogacar hield voet bij stuk en stond toch aan de start.