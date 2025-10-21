Neemt Magnier de plaats in van Merlier in de Tour? Foré is zonneklaar

Neemt Magnier de plaats in van Merlier in de Tour? Foré is zonneklaar
Dankzij Paul Magnier mocht Soudal Quick-Step de voorbije weken bijna elke dag vieren. CEO Jurgen Foré is dan ook tevreden over het jonge toptalent, maar de Tour komt nog te vroeg volgend jaar.

Vier op zes in Slovakije, vier op vijf in Kroatië, vijf op zes in China. Het najaar van Paul Magnier was ronduit indrukwekkend, de jonge Fransman eindigde zijn seizoen zo met negentien zeges, één minder dan Tadej Pogacar. 

Magnier boekte die zeges wel tegen een minder sterk deelnemersveld want Philipsen, Milan of Kooij waren nooit zijn tegenstanders. Soudal Quick-Step zette Magnier wel doelbewust op een lichter programma, om hem meer te laten winnen.

Dat heeft Magnier dus letterlijk genomen. Welke koersen hij volgend jaar zal rijden, daar is Soudal Quick-Step nog over aan het praten. Er is al een voorlopige versie, maar die moet nog besproken worden met Magnier, zijn trainer en ploegleiders. 

Tour komt te vroeg voor Magnier

"Bedoeling is dat hij ook in programma een stap vooruit zet, met nog meer wedstrijden van het hoogste niveau", zegt CEO Jurgen Foré bij Het Nieuwsblad.  "Hij zal ook opnieuw een grote ronde rijden."

Dit jaar reed Magnier de Giro, een derde plaats was zijn beste resultaat. Het zal in 2026 ook de Giro of de Vuelta worden. "Ik vermoed dat die voor Paul nog iets te vroeg komt", stelt Foré nog. 

