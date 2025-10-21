Net niet voor Remco Evenepoel en net wel voor Wout van Aert: met deze balans richting het einde van het jaar

De prestaties van Remco Evenepoel en Wout van Aert zorgen voor een bepaalde verwachting wat de UCI-ranking betreft naar het einde van het jaar toe. Komen die verwachtingen ook uit?

Door een ongeval vielen zijn plannen tijdens de winter in het water, waardoor Evenepoel een seizoen met ups en downs kende, maar wel met een sterk najaar. Hij verlengde zijn wereldtitel tijdrijden en was in koersen in lijn telkens de beste na Pogacar. Van Aert zagen we in veel wedstrijden goed rijden, maar het mocht toch wat meer zijn dan zijn twee zeges.

Op basis van die indrukken lijkt het ons niet verkeerd dat Evenepoel bij de beste vijf zou staan in de UCI-rangschikking en Van Aert bij de beste tien. Wat blijkt? Evenepoel valt net uit de top vijf, terwijl Van Aert de top tien afrondt. Ze staan respectievelijk zesde en tiende in de nieuwe rangschikking die de UCI vandaag publiceerde.

Tadej Pogacar de logische nummer 1

Aangezien er meer wegwedstrijden op het programma staan in de WorldTour of Europe Tour, is dit ook de ranking die zal gelden tot het einde van het jaar. Tadej Pogacar is de logische nummer 1 met maar liefst 11680 behaalde punten. Met iets meer dan de helft van de punten staat Vingegaard tweede. Del Toro vervolledigt de top drie.

Dat heeft de Mexicaan te danken aan zijn resem zeges in Italiaanse eendagskoersen in het najaar. Evenepoel staat zesde met 4128 punten en komt 204 punten tekort om Almeida van de vijfde plaats te stoten. Van Aert is de tweede beste Belg op de tiende plaats met 2908 punten. Hij is in staat gebleken om nog net voor Arnaud De Lie te blijven.





Mathieu van der Poel in de top 10

Het verschil tussen hen beiden is 27 punten. Over wie de beste Nederlander was dit jaar, bestaat uiteraard geen twijfel. Mathieu van der Poel is met 3838 punten te vinden op de achtste plaats in de nieuwe UCI-rangschikking.