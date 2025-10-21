Nieuwe ploegmaat Van Aert begreep het niet: "Dacht dat het Alpecin was"

Een van de opvallendste transfers van Visma-Lease a Bike voor 2026 is de komst van Filippo Fiorelli. Ook voor de dertigjarige Italiaan kwam het als een verrassing.

Door het vertrek van onder meer Tiesj Benoot en Dylan van Baarle had Visma-Lease a Bike nood aan nieuwe renners. Het kwam daarvoor verrassend uit bij Filippo Fiorelli, die al zijn hele carrière bij VF Group - Bardiani CSF - Faizanè rijdt.

Enkele dagen na de Giro kreeg Fiorelli telefoon van zijn manager dat er een ploeg hem wilde. "Ik dacht dan ook dat het over Alpecin ging, maar het bleek Visma-Lease a Bike te zijn", zegt Fiorelli bij Bici.Pro.

Fiorelli over transfer naar Visma-Lease a Bike

Fiorelli, die op 19 november 31 jaar wordt, had dat helemaal niet zien aankomen. "Als iemand mij begin dit jaar had verteld dat Visma-Lease a Bike na de Giro contact zou opnemen, had ik diegene een klap in het gezicht gegeven."

"Ik dacht dan ook echt dat ze me voor de gek hielden. Die ploeg is van een andere dimensie dan VF Group-Bardiani. Nu ik mijn fiets al heb en naar Nederland ben gegaan voor medische testen, begin ik het echt te geloven."

Fiorelli hoopt zoals Laporte, na zijn overstap van Cofidis, stappen vooruit te zetten bij Visma-Lease a Bike. "Er zijn meerdere renners met vergelijkbare eigenschappen die dankzij de nieuwe manier van trainen, voedingsdeskundigen en oog voor details flink verbeterden."