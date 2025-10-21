Pensioen voor Pogacar? Zijn moeder komt met opvallend bericht over stoppen met koersen

Na een intens seizoen 2025 heeft de moeder van Tadej Pogacar zich uitgesproken over de mentale belasting van haar zoon. In een interview met Le Parisien stelt ze dat een tijdelijke stop begrijpelijk zou zijn, gezien de druk en het tempo waarmee successen elkaar opvolgen.

Pogacar onder constante druk van publiek en verplichtingen

De Sloveense renner van UAE Team Emirates is pas 27, maar heeft al een indrukwekkend palmares opgebouwd. Zijn moeder benadrukt dat de druk rondom wedstrijden steeds zwaarder weegt. “Ik weet dat Tadej nog jong is, maar ik zou begrijpen dat hij zegt: ik stop. Of toch minstens voor een jaar”, komt ze opvallend naar buiten in het interview.

Ze verwijst naar de intensiteit van alles wat voorafgaat en volgt op een koersdag. Volgens haar is de publieke aandacht niet altijd positief. “Men denkt dat het fijn is om zoveel mensen langs de kant te hebben, maar soms is het niet zo mooi, niet zo vriendelijk”, zegt ze.

Pogacar wordt soms fysiek aangeraakt, krijgt voorwerpen op zijn rug geplakt en wordt verbaal benaderd. De kritiek dat hij te veel wint of geen handtekeningen uitdeelt, maakt het extra zwaar.

De moeder van Pogacar stelt dat de opeenvolging van overwinningen en verplichtingen nauwelijks ruimte laat voor rust. “Die feestelijke momenten gaan te snel voorbij, ze volgen elkaar op zonder pauze”, klinkt het. Ze merkt op dat haar zoon binnenkort het wielrennen tijdelijk zal loslaten, al zullen sponsorverplichtingen hem blijven bezighouden.





Pogacar blijft actief, maar pauze niet uitgesloten

De uitspraken van Marjeta Pogacar komen na een seizoen waarin haar zoon opnieuw grote rondes en klassiekers domineerde. Tegelijkertijd viel zijn vermoeidheid op in de laatste weken van de Tour. De mentale belasting lijkt haar zoon steeds meer duidelijk te worden en zijn sporen na te laten.