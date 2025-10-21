Ploegmaat Ilan Van Wilder spreekt klare taal over de betekenis van het vertrek van Remco Evenepoel

Ploegmaat Ilan Van Wilder spreekt klare taal over de betekenis van het vertrek van Remco Evenepoel
Foto: © photonews

Remco Evenepoel vertrekt eind dit jaar bij Soudal Quick-Step, maar wat betekent dat nu? Ilan Van Wilder is daar duidelijk over.

Van Wilder heeft in ploegverband de voorbije jaren altijd aan de zijde van Remco Evenepoel gereden en was in de zwaardere koersen vaak één van zijn belangrijkste helpers. Het meest recente bijzondere moment beleefden ze samen bij de nationale ploeg. Evenepoel behaalde opnieuw goud en Van Wilder verraste met brons op het WK tijdrijden.

De nieuwe wereldtitel tijdrijden van Evenepoel behoorde uiteraard tot de verwachtingen. Met het behalen van de bronzen medaille verbaasde Van Wilder vriend en vijand. Niemand had er rekening mee gehouden dat Van Wilder Pogacar achter zich zou houden, maar de Vlaams-Brabander speelde het in het Rwandese Kigali wel netjes klaar.

Nieuwe prikkels voor Evenepoel

Inmiddels is Van Wilder in de gemeente Opwijk terecht gehuldigd voor zijn derde plek op het WK tijdrijden. Bij de regionale tv-zender Ring TV sprak de 25-jarige renner over de betekenis van het vertrek van Evenepoel bij Soudal Quick-Step. "Ik denk dat hij misschien nieuwe prikkels kan krijgen in een andere ploeg. Hij rijdt tenslotte al heel zijn carrière bij ons."

Bij afwezigheid van Evenepoel zou iemand als Van Wilder meer kansen kunnen krijgen. "Voor ons is dit het begin van iets nieuw. Ja, misschien is het wel goed voor mijn ontwikkeling. Het geeft wel wat extra kansen voor mezelf, maar ook voor mijn ploegmaats natuurlijk. Het kopmanschap zal wel een beetje verdeeld worden onder verschillende renners."

Nieuwe perspectieven voor renners Soudal Quick-Step

Het is niet meteen duidelijk wie daar dan het meeste voordeel bij zal halen, maar Van Wilder heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij zich wel wil bewijzen in rittenkoersen. "Het opent wel wat perspectieven", besluit hij. 

