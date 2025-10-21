Remco Evenepoel begint stiekem al aan eerste hoofdstuk van avontuur bij Red Bull-BORA-hansgrohe

Officieel is Remco Evenepoel nog geen Red Bull-renner. Door zijn transfer komt het eerste hoofdstuk bij zijn nieuwe ploeg er toch al aan.

Na jaren van interesse gaat Remco Evenepoel eindelijk toch de stap naar Red Bull-BORA-hansgrohe zetten. In het wielrennen wordt bij het opstellen van contracten echter rekening gehouden met het begin en het einde van het kalenderjaar. Tot 31 december 2025 blijft Remco Evenepoel dus wel degelijk wielrenner van Soudal Quick-Step.

Het is alleen zo dat Evenepoel geen enkele wedstrijd meer voor de Belgische ploeg zal rijden. Hoewel hij pas vanaf 1 januari 2026 de kledij van Red Bull-BORA-hansgrohe mag dragen, denkt hij nu logischerwijs al mee in het verhaal dat zijn nieuwe ploeg wil schrijven. Het Laatste Nieuws meldt dat Evenepoel deze ochtend gespot werd in Zaventem.

Evenepoel naar Duitsland voor kennismaking

Op de luchthaven van Zaventem zou hij reeds om 6u45 deze ochtend het vliegtuig genomen hebben naar München. Vanuit de Duitse stad zou hij vervolgens zijn doorgereisd naar Rosenheim, dat eveneens in de deelstaat Beieren ligt. Daar zou hij kennismaken met renners en stafleden die hem volgend jaar zullen omringen.

Overigens reist Evenepoel in het gezelschap van enkele personen uit zijn vaste entourage. Verzorger David Geeroms en mechanieker Dario Kloeck, tevens de neef van Evenepoel, vergezellen hem. Zij maken net als Evenepoel de overstap van Soudal Quick-Step naar Red Bull-BORA-hansgrohe. Dat dwong Evenepoel af bij de onderhandelingen.





Vermeersch nieuwe ploegmaat van Evenepoel

Daarnaast is ook Gianni Vermeersch mee op het vliegtuig gestapt. Hij wordt één van de nieuwe ploegmaats van Evenepoel. Vermeersch verlaat Alpecin-Deceuninck en heeft zelf een contract voor één jaar getekend bij Red Bull.