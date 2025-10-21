Van der Poel steekt in Spanje Belgische topsporter hart onder de riem maar ook Roxanne laat zich niet kennen

Als we iets te weten willen komen over Mathieu van der Poel, moeten we vaak rekenen op de personen die met hem op pad zijn. Eerder op de dag was dat blijkbaar Laurens Vanthoor.

Die naam doet u mogelijk wel een belletje rinkelen. Laurent Vanthoor is een Belgische autocoureur. Hij werd in 2024 nog wereldkampioen in het WEC met Porsche Penske en mocht hierdoor samen met zijn team zelfs op bezoek in het Witte Huis bij de Amerikaanse president Donald Trump. In 2025 trok Porsche Penske zich echter terug uit het WK Endurance, waardoor Vanthoor plots zonder ploeg zat.

In afwachting van zijn volgende uitdaging probeert hij wel zijn conditie op peil te houden en dat mag hij doen aan de zijde van Mathieu van der Poel. Uit een filmpje en een paar foto's op de Instagram Stories van Vanthoor blijkt dat hij vandaag met Van der Poel op de fiets gaan trainen is. Dat gebeurde in de door Van der Poel geliefde Spaanse zon.

Training en koffie voor Van der Poel

Naast het trainen was er ook ruimte om een koffie en een gebakje te nuttigen. Aan het einde van de training kon Vanthoor op zijn fietscomputer aflezen dat hij een afstand van 98,29 kilometer had afgelegd en dit aan een gemiddelde snelheid van 31,1 kilometer per uur. Van der Poel deelde een paar van de posts van Vanthoor in zijn eigen Instagram Stories.

Het zal Vanthoor zeker deugd doen om tijdens een onduidelijke persoonlijke situatie te kunnen trainen met één van de absolute toppers uit het wielrennen. We kunnen veronderstellen dat hij daar veel motivatie uit haalt. Ondertussen weten we dat Van der Poel ook zelf weer de zin om te trainen teruggevonden heeft, nadat hij eerder last had van septemberitis.





Ook vriendin Van der Poel gaat trainen

De aanmoedigingen om te trainen komen mogelijk ook van het thuisfront. Net als Van der Poel is ook vriendin Roxanne Bertels gaan trainen op een witte Canyon-fiets, zo blijkt uit een foto op haar Instagram Stories. Zij laat zich dus niet kennen, al is ze wel diep moeten gaan. Op de foto moest ze immers toch even halt houden.