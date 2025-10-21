Verrassende wending: broers Roodhooft krijgen stevige (financiële) opsteker

De UCI publiceerde een lijst van alle ploegen die in aanmerking komen voor een WorldTour-licentie. En daar staat ook Alpecin-Deceuninck gewoon bij.

Dat de ploeg van de broers Christoph en Philip Roodhooft een WorldTour-licentie aanvraagt voor 2026 is natuurlijk geen nieuws, met Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen heeft het twee renners uit de top twintig van de UCI-ranking.

Wat wel opvallend is, is de ploegnaam. Die zou volgens de lijst van de UCI gewoon Alpecin-Deceuninck blijven. Nochtans had Deceuninck in maart aangekondigd dat het eind dit jaar zou stoppen als naamsponsor. Ook bij de vrouwenploeg blijft de naam in 2026 Fenix-Deceuninck.

Deceuninck blijft toch naamsponsor bij Van der Poel en co

Deceuninck had aangekondigd dat het niet helemaal zou verdwijnen op het shirt van Van der Poel en co, maar nu lijkt het er op dat de West-Vlaamse producent van ramen en deuren in pvc toch tweede naamsponsor blijft.

Er blijven wel nog heel veel vragen onbeantwoord. Waarom blijft Deceuninck aan boord? Hoelang blijft Deceuninck nog tweede naamsponsor? Hoeveel investeert het nog in de ploeg van de broers Roodhooft?

Door de financiële onzekerheid die er de voorbije maanden was, ziet Alpecin-Deceuninck wel veel renners vertrekken. Onder meer Quinten Hermans (Q36.5), Gianni Vermeersch (Red Bull), Timo Kielich (Visma-LaB) en Robbe Ghys (Decathlon CMA CGM) verlaten de ploeg.