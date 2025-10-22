📷 Twee Belgen op de shortlist voor Vélo d'Or: geen Kopecky, Van Aert kan nevenprijs winnen

📷 Twee Belgen op de shortlist voor Vélo d'Or: geen Kopecky, Van Aert kan nevenprijs winnen
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Twee Belgische renners zijn genomineerd voor de Vélo d'Or 2025, maar opvallende namen ontbreken in de hoofdselectie. De uitreiking vindt plaats op 5 december in Parijs.

De lijst met finalisten voor de Vélo d’Or 2025 werd vandaag bekendgemaakt door Vélo Magazine van de Franse sportkrant L’Equipe. Bij de mannen zijn tien renners geselecteerd, waaronder Remco Evenepoel en Tim Merlier. Bij de vrouwen ontbreekt Lotte Kopecky in de hoofdcategorie. De laureaten worden gekozen op basis van stemrondes en bekendgemaakt tijdens een ceremonie in Parijs.

Pogacar en Ferrand-Prévot domineren de hoofdselectie

Tadej Pogacar geldt als uitgesproken favoriet bij de mannen. Hij won onder meer de Tour de France, het wereldkampioenschap en drie monumenten. “Hij stond ook op het podium van Parijs-Roubaix en Milaan-San Remo”, stelt Vélo Magazine. Naast Pogacar zijn ook Jonas Vingegaard, Mathieu van der Poel, Tim Merlier en Remco Evenepoel genomineerd.

Bij de vrouwen is Pauline Ferrand-Prévot genomineerd na haar zeges in de Tour de France Femmes en Parijs-Roubaix. “Ze won beide wedstrijden bij haar eerste deelname”, klinkt het bij de redactie. Andere genomineerden zijn Demi Vollering, Lorena Wiebes en Marianne Vos. De selectie weerspiegelt een breed internationaal veld, met rensters uit Nederland, Italië, Polen en Mauritius.

Van Aert kanshebber voor nevenprijs

Wout van Aert is niet opgenomen in de hoofdselectie, maar maakt wel kans op de Trofee Eddy Merckx. Deze prijs bekroont de beste klassiekerrenner van het jaar. Van Aert is genomineerd naast Pogacar, Van der Poel, Pedersen en Evenepoel. Ook bij de vrouwen wordt deze trofee uitgereikt, met onder meer nominaties voor Ferrand-Prévot, Vollering en Pieterse.

Daarnaast worden op 5 december nog andere prijzen toegekend, waaronder de Trofee Para-cyclisme. Vijf Franse renners zijn genomineerd, waaronder Alexandre Léauté en Anaïs Vincent. De uitreiking van deze nevenprijzen vindt plaats in dezelfde ceremonie als de Vélo d’Or.

Nominaties

Vélo d’Or mannen: Joao Almeida, Isaac Del Toro, Remco Evenepoel, Ben Healy, Tadej Pogacar, Tim Merlier, Mads Pedersen, Mathieu Van der Poel, Jonas Vingegaard, Simon Yates

Vélo d’Or vrouwen: Mischa Bredewold, Pauline Ferrand-Prévôt, Kimberley Le Court, Puck Pieterse, Elisa Longo Borghini, Katarzyna Niewiadoma, Marlen Reusser, Demi Vollering, Marianne Vos, Lorena Wiebes

Trofee Eddy Merckx mannen: Remco Evenepoel, Mads Pedersen, Tadej Pogacar, Wout Van Aert, Mathieu Van der Poel

Trofee Eddy Merckx vrouwen: Pauline Ferrand-Prévôt, Puck Pieterse, Kimberley Le Court, Demi Vollering, Lorena Wiebes

Trofee Para-cyclisme: Mathieu Bosredon, Florian Jouanny, Alexandre Léauté, Mattis Lebeau, Anaïs Vincent

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Remco Evenepoel
Tadej Pogacar
Wout Van Aert

Meer nieuws

Net niet voor Remco Evenepoel en net wel voor Wout van Aert: met deze balans richting het einde van het jaar

Net niet voor Remco Evenepoel en net wel voor Wout van Aert: met deze balans richting het einde van het jaar

17:30
"Hij heeft zijn plafond bereikt": enkel dit is nog haalbaar voor Vingegaard

"Hij heeft zijn plafond bereikt": enkel dit is nog haalbaar voor Vingegaard

16:00
Jordi Meeus licht tipje van de sluier: dit staat er Evenepoel deze week te wachten bij Red Bull

Jordi Meeus licht tipje van de sluier: dit staat er Evenepoel deze week te wachten bij Red Bull

13:30
Meent hij dat echt allemaal? Roglic doet boekje open over komst van Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe

Meent hij dat echt allemaal? Roglic doet boekje open over komst van Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe

12:30
Moeten we nog lang wachten op een nieuwe Tourwinnaar? "Dan zal het Pogacar niet meer zijn"

Moeten we nog lang wachten op een nieuwe Tourwinnaar? "Dan zal het Pogacar niet meer zijn"

08:00
Coach van het baanwielrennen spreekt klare taal over afwezigheid van Kopecky op het WK

Coach van het baanwielrennen spreekt klare taal over afwezigheid van Kopecky op het WK

07:30
Jan Bakelants ziet Remco Evenepoel dit jaar nog een record evenaren

Jan Bakelants ziet Remco Evenepoel dit jaar nog een record evenaren

13:00
Nog niet alles gezien: Florian Vermeersch heeft donkerblauw vermoeden over ploegmaat Tadej Pogacar

Nog niet alles gezien: Florian Vermeersch heeft donkerblauw vermoeden over ploegmaat Tadej Pogacar

11:00
OFFICIEEL Oude krijger verlengt nog maar eens contract en hij is lang niet de enige

OFFICIEEL Oude krijger verlengt nog maar eens contract en hij is lang niet de enige

15:00
Bas Tietema laat eigen naam uit wielerploeg verdwijnen en heeft daar goede reden voor

Bas Tietema laat eigen naam uit wielerploeg verdwijnen en heeft daar goede reden voor

14:00
WK baanwielrennen van start: dit zijn alle momenten dat de Belgen in actie komen

WK baanwielrennen van start: dit zijn alle momenten dat de Belgen in actie komen

12:00
Geen Van Aert en Van der Poel in de cross? Nochtans heeft Michel Wuyts heel goed nieuws voor hun fans

Geen Van Aert en Van der Poel in de cross? Nochtans heeft Michel Wuyts heel goed nieuws voor hun fans

08:30
Dit is heel speciaal: emotioneel vaarwel van Evenepoel aan Soudal Quick-Step kan u uniek aandenken opleveren

Dit is heel speciaal: emotioneel vaarwel van Evenepoel aan Soudal Quick-Step kan u uniek aandenken opleveren

20:00
Drie teamdagen voor fusieteam Lotto en Intermarché: deze renners zijn van de partij

Drie teamdagen voor fusieteam Lotto en Intermarché: deze renners zijn van de partij

10:00
"Nog 4 à 5 plekjes": ideaal voor Belgen zonder contract die nog Tour willen rijden

"Nog 4 à 5 plekjes": ideaal voor Belgen zonder contract die nog Tour willen rijden

09:00
Krachtig signaal van wielerbond na ophef rond Kastelijn (Fenix-Deceuninck): "Beledigingen onacceptabel"

Krachtig signaal van wielerbond na ophef rond Kastelijn (Fenix-Deceuninck): "Beledigingen onacceptabel"

07:00
He's back! Wout van Aert laat weer van zich horen als wielrenner en dan doet 'krampachtige' indruk er niet toe

He's back! Wout van Aert laat weer van zich horen als wielrenner en dan doet 'krampachtige' indruk er niet toe

21/10
"Andere optie zie ik niet": Vansummeren zegt hoe Evenepoel kloof met Pogacar kan dichten

"Andere optie zie ik niet": Vansummeren zegt hoe Evenepoel kloof met Pogacar kan dichten

21/10
Wout van Aert toont privéleven: gezin en echtgenote Sarah De Bie staan nu centraal Naast de fiets

Wout van Aert toont privéleven: gezin en echtgenote Sarah De Bie staan nu centraal

21/10
Belooft dit wel veel goeds? Transfer Cian Uijtdebroeks verrast zelfs hele belangrijke pion bij Movistar

Belooft dit wel veel goeds? Transfer Cian Uijtdebroeks verrast zelfs hele belangrijke pion bij Movistar

21:30
Van der Poel steekt in Spanje Belgische topsporter hart onder de riem maar ook Roxanne laat zich niet kennen

Van der Poel steekt in Spanje Belgische topsporter hart onder de riem maar ook Roxanne laat zich niet kennen

20:30
🎥 Mist u Mathieu van der Poel ook al? Tv-zender laat laaiend enthousiaste reacties zien bij zijn overwinningen

🎥 Mist u Mathieu van der Poel ook al? Tv-zender laat laaiend enthousiaste reacties zien bij zijn overwinningen

19:00
Ploegmaat Ilan Van Wilder spreekt klare taal over de betekenis van het vertrek van Remco Evenepoel

Ploegmaat Ilan Van Wilder spreekt klare taal over de betekenis van het vertrek van Remco Evenepoel

21/10
Moet UAE plooien voor de eisen van Pogacar? "Wordt zijn grote doel in 2026"

Moet UAE plooien voor de eisen van Pogacar? "Wordt zijn grote doel in 2026"

21/10
Remco Evenepoel begint stiekem al aan eerste hoofdstuk van avontuur bij Red Bull-BORA-hansgrohe

Remco Evenepoel begint stiekem al aan eerste hoofdstuk van avontuur bij Red Bull-BORA-hansgrohe

21/10
OFFICIEEL: Plots andere Belg naar Soudal Quick-Step: "Aanval Boonen op Taaienberg een van beste herinneringen"

OFFICIEEL: Plots andere Belg naar Soudal Quick-Step: "Aanval Boonen op Taaienberg een van beste herinneringen"

18:09
Primoz Roglic weet nog heel weinig van Remco Evenepoel, maar heeft geruststellend nieuws voor zijn fans

Primoz Roglic weet nog heel weinig van Remco Evenepoel, maar heeft geruststellend nieuws voor zijn fans

21/10
Pensioen voor Pogacar? Zijn moeder komt met opvallend bericht over stoppen met koersen

Pensioen voor Pogacar? Zijn moeder komt met opvallend bericht over stoppen met koersen

21/10
Derde keer tweede dit jaar: Vingegaard onthult of hij in 2026 opnieuw de Tour rijdt

Derde keer tweede dit jaar: Vingegaard onthult of hij in 2026 opnieuw de Tour rijdt

21/10
Wie wint volgens jou? Dit zijn de vijf genomineerden voor de trofee van Flandrien

Wie wint volgens jou? Dit zijn de vijf genomineerden voor de trofee van Flandrien

20/10
Belgische topper stelde Bakelants teleur in 2025: "Had meer van hem verwacht"

Belgische topper stelde Bakelants teleur in 2025: "Had meer van hem verwacht"

21/10
Verrassende wending: broers Roodhooft krijgen stevige (financiële) opsteker

Verrassende wending: broers Roodhooft krijgen stevige (financiële) opsteker

21/10
Bakelants over het seizoen van Van Aert: "Er wordt meer van hem verwacht"

Bakelants over het seizoen van Van Aert: "Er wordt meer van hem verwacht"

21/10
De tiende van Parijs-Roubaix: Foré bevestigt laatste aanwinst van Soudal Quick-Step

De tiende van Parijs-Roubaix: Foré bevestigt laatste aanwinst van Soudal Quick-Step

21/10
Nieuwe ploegmaat Van Aert begreep het niet: "Dacht dat het Alpecin was"

Nieuwe ploegmaat Van Aert begreep het niet: "Dacht dat het Alpecin was"

21/10
Neemt Magnier de plaats in van Merlier in de Tour? Foré is zonneklaar

Neemt Magnier de plaats in van Merlier in de Tour? Foré is zonneklaar

21/10

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Bas Tietema Primoz Roglic Jan Bakelants Thibau Nys Jonas Vingegaard Rasmussen Angelo De Clercq Florian Vermeersch Edward Planckaert Lindsay De Vylder Benoît Cosnefroy Gianni Vermeersch Fabio van den Bossche Tim Merlier Ilan Van Wilder Jordi Meeus Jasper Philipsen

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved