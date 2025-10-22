📷 Twee Belgen op de shortlist voor Vélo d'Or: geen Kopecky, Van Aert kan nevenprijs winnen

Twee Belgische renners zijn genomineerd voor de Vélo d'Or 2025, maar opvallende namen ontbreken in de hoofdselectie. De uitreiking vindt plaats op 5 december in Parijs.

De lijst met finalisten voor de Vélo d’Or 2025 werd vandaag bekendgemaakt door Vélo Magazine van de Franse sportkrant L’Equipe. Bij de mannen zijn tien renners geselecteerd, waaronder Remco Evenepoel en Tim Merlier. Bij de vrouwen ontbreekt Lotte Kopecky in de hoofdcategorie. De laureaten worden gekozen op basis van stemrondes en bekendgemaakt tijdens een ceremonie in Parijs.

Pogacar en Ferrand-Prévot domineren de hoofdselectie

Tadej Pogacar geldt als uitgesproken favoriet bij de mannen. Hij won onder meer de Tour de France, het wereldkampioenschap en drie monumenten. “Hij stond ook op het podium van Parijs-Roubaix en Milaan-San Remo”, stelt Vélo Magazine. Naast Pogacar zijn ook Jonas Vingegaard, Mathieu van der Poel, Tim Merlier en Remco Evenepoel genomineerd.

Bij de vrouwen is Pauline Ferrand-Prévot genomineerd na haar zeges in de Tour de France Femmes en Parijs-Roubaix. “Ze won beide wedstrijden bij haar eerste deelname”, klinkt het bij de redactie. Andere genomineerden zijn Demi Vollering, Lorena Wiebes en Marianne Vos. De selectie weerspiegelt een breed internationaal veld, met rensters uit Nederland, Italië, Polen en Mauritius.

Van Aert kanshebber voor nevenprijs

Wout van Aert is niet opgenomen in de hoofdselectie, maar maakt wel kans op de Trofee Eddy Merckx. Deze prijs bekroont de beste klassiekerrenner van het jaar. Van Aert is genomineerd naast Pogacar, Van der Poel, Pedersen en Evenepoel. Ook bij de vrouwen wordt deze trofee uitgereikt, met onder meer nominaties voor Ferrand-Prévot, Vollering en Pieterse.





Daarnaast worden op 5 december nog andere prijzen toegekend, waaronder de Trofee Para-cyclisme. Vijf Franse renners zijn genomineerd, waaronder Alexandre Léauté en Anaïs Vincent. De uitreiking van deze nevenprijzen vindt plaats in dezelfde ceremonie als de Vélo d’Or.

Nominaties

Vélo d’Or mannen: Joao Almeida, Isaac Del Toro, Remco Evenepoel, Ben Healy, Tadej Pogacar, Tim Merlier, Mads Pedersen, Mathieu Van der Poel, Jonas Vingegaard, Simon Yates

Vélo d’Or vrouwen: Mischa Bredewold, Pauline Ferrand-Prévôt, Kimberley Le Court, Puck Pieterse, Elisa Longo Borghini, Katarzyna Niewiadoma, Marlen Reusser, Demi Vollering, Marianne Vos, Lorena Wiebes

Trofee Eddy Merckx mannen: Remco Evenepoel, Mads Pedersen, Tadej Pogacar, Wout Van Aert, Mathieu Van der Poel

Trofee Eddy Merckx vrouwen: Pauline Ferrand-Prévôt, Puck Pieterse, Kimberley Le Court, Demi Vollering, Lorena Wiebes

Trofee Para-cyclisme: Mathieu Bosredon, Florian Jouanny, Alexandre Léauté, Mattis Lebeau, Anaïs Vincent