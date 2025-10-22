📷 Voorzitter van UCI deelt bijzonder bericht over 'goede vriend die in de gevangenis zit'

Op de dag van zijn detentie in de Parijse gevangenis de Santé, ontving voormalig president Nicolas Sarkozy een publiek bericht van steun van David Lappartient, voorzitter van de Internationale Wielerunie (UCI).

Publieke steun van UCI-voorzitter David Lappartient

David Lappartient, sinds 2017 voorzitter van de UCI en voormalig lokaal verkozene in Morbihan, publiceerde dinsdag een bericht op zijn officiële UCI-account. In deze boodschap sprak hij zich uit over de detentie van Nicolas Sarkozy, met wie hij al jarenlang een persoonlijke band onderhoudt. “Ik heb een vriendelijke gedachte voor mijn vriend Nicolas Sarkozy op deze bijzondere dag. Hij is een groot dienaar van Frankrijk, dat hij zo diep liefheeft”, stelt Lappartient op X.

Opvallend is dat Lappartient zijn reactie plaatste via het officiële communicatiekanaal van de UCI, dat doorgaans uitsluitend wordt gebruikt voor sportgerelateerde berichten. Zijn persoonlijke account, dat hij als lokaal politicus in Morbihan hanteert, bleef in dit dossier buiten gebruik.

Detentie van Nicolas Sarkozy en juridische context

De detentie van Sarkozy volgt op een veroordeling uitgesproken op 25 september door het Tribunal correctionnel de Paris. Diezelfde dag werd Lappartient herverkozen als UCI-voorzitter. Sarkozy kreeg vijf jaar celstraf opgelegd, waarvan een deel effectief, wegens betrokkenheid bij criminele organisatie in het kader van de Libische financiering van zijn presidentscampagne in 2007.

De uitvoering van de straf begon op dinsdag, met een voorlopige tenuitvoerlegging zoals bepaald door het vonnis. Sarkozy heeft beroep aangetekend tegen de uitspraak. Het betreft een precedent: nooit eerder werd een voormalig president van de Franse Republiek daadwerkelijk opgesloten.

Persoonlijke toon in publieke boodschap

Lappartient koos voor een warme toon in zijn bericht, waarin hij ook inging op de karaktereigenschappen van Sarkozy. “Ik kan getuigen van zijn energie, zijn enthousiasme en zijn moed. Hij houdt van mensen!”, klinkt het. De boodschap eindigde met een verwijzing naar hun gedeelde passie: “Tot snel op de fiets. Hartelijke groeten!”