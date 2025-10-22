Bas Tietema laat eigen naam uit wielerploeg verdwijnen en heeft daar goede reden voor

Vanaf 2026 zal de naam van Bas Tietema niet langer verbonden zijn aan de wielerploeg die hij mee oprichtte. De formatie, die momenteel opereert onder de naam Tietema-Unibet Rockets, kiest voor een nieuwe commerciële identiteit waarin de oprichters bewust op de achtergrond treden.

Tietema stapt bewust uit de naamgeving

De ploeg werd in 2023 opgericht door Bas Tietema, Josse Wester en Devin van der Wiel. Wat begon als een YouTube-project groeide uit tot een UCI ProTeam met Franse licentie. De ploeg maakte naam door een alternatieve benadering van professioneel wielrennen, met nadruk op transparantie en toegankelijkheid. In 2026 verdwijnt de naam Tietema uit de ploegnaam, ten gunste van een nieuwe sponsorstructuur.

Volgens de berichtgeving van L’Équipe is de beslissing ingegeven door commerciële en strategische overwegingen. De ploegleiding wil de merkidentiteit versterken en ruimte bieden aan externe partners. De oprichters blijven betrokken, maar kiezen ervoor om hun naam niet langer centraal te stellen.

De ploeg zal vanaf 2026 opereren onder een nieuwe naam, waarin Unibet en Rose als hoofdpartners behouden blijven. De exacte benaming wordt later bekendgemaakt, maar de verwijzing naar Tietema verdwijnt definitief uit de officiële communicatie.

Van YouTube naar WorldTour-ambitie

De ploeg ontstond uit het Tour de Tietema-project, dat via sociale media een breed publiek bereikte. Binnen twee jaar evolueerde het initiatief naar een professionele wielerformatie met internationale ambities. “We willen op termijn deelnemen aan de Tour de France en een vaste waarde worden in de WorldTour”, stelt het team op Rosebikes.fr. De ploeg is ook nog op zoek naar renners voor 2026 en biedt mogelijk een uitweg voor enkele Belgen die zonder team zitten.





De ploeg profileert zich als vernieuwend en transparant, met een sterke focus op storytelling en betrokkenheid. De oprichters documenteren hun traject richting de top van het wielrennen en tonen de werking achter de schermen. Die aanpak blijft behouden, ook na de naamswijziging.

Met de nieuwe naam wil de ploeg zich sterker positioneren in het commerciële landschap van het wielrennen. De beslissing om de naam Tietema te schrappen is volgens de betrokkenen een logische stap in functie van de lange termijn. Het project blijft trouw aan zijn oorsprong, maar kiest resoluut voor schaalvergroting en stabiliteit.