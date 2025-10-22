Coach van het baanwielrennen spreekt klare taal over afwezigheid van Kopecky op het WK

De Belgische selectie voor het WK baanwielrennen in Chili moet het stellen zonder Lotte Kopecky. Bondscoach Tim Carswell spreekt klare taal over haar afwezigheid.

Blessure Kopecky dwingt tot forfait

Lotte Kopecky liep bij een val op de weg een breukje in een ruggenwervel op, waardoor ze haar deelname aan het WK moest annuleren. Volgens bondscoach Tim Carswell verliep de voorbereiding nochtans voorspoedig. “Het zag er nochtans heel goed uit”, stelt hij aan Het Belang van Limburg.

Kopecky had recent nog deelgenomen aan een pistemeeting in Praag, waar ze nagenoeg alle onderdelen won. Na een laatste wegwedstrijd in Frankrijk zou ze opnieuw aansluiten bij de pistekern, maar een valpartij besliste daar anders over.

Na haar blessure bleef de mogelijkheid tot deelname aan het WK nog even open. Uiteindelijk koos Kopecky ervoor om zich volledig op haar herstel te richten. Carswell benadrukt dat dit een verstandige beslissing was. “Ze hoopte snel genoeg te herstellen, maar ze heeft absoluut de juiste beslissing genomen door haar tijd te nemen voor haar herstel en niet gehaast nog klaar proberen te geraken.”

Carswell blijft ambitieus ondanks gemis Kopecky

De Nieuw-Zeelandse bondscoach erkent dat het seizoen voor Kopecky niet eenvoudig was. Toch ziet hij ook positieve elementen. “Als er al een jaar is waarop je zo’n seizoen moet beleven, dan heb je dat het liefst het jaar na de Olympische Spelen, zoals het bij haar is gebeurd”, zegt hij. Kopecky experimenteerde dit jaar met nieuwe doelen, waaronder een klassement in de Tour. Volgens Carswell hoort dat bij de ontwikkeling van een topatleet.

In afwezigheid van Kopecky schuiven andere namen naar voren binnen de Belgische selectie. Carswell noemt onder meer Lindsay De Vylder, Fabio Van den Bossche en Shari Bossuyt als renners met potentieel. “Dat we Lotte moeten missen, is een klap voor ons. Ze is zo sterk”, vertelt hij. Toch blijft de coach hoopvol over de kansen op eremetaal.

De Belgische ploeg beschikt volgens Carswell over atleten die zich al bewezen hebben op wereldkampioenschappen. Hij wijst op hun vormpeil en capaciteiten. De focus ligt nu op het optimaal benutten van de aanwezige sterkte binnen het team.