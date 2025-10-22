Dit zijn de twee renners die Pogacar het meest kunnen bedreigen, al is dat op specifiek terrein

Tadej Pogacar blijft de dominante figuur in het peloton. Toch zien Nicolas Fritsch en Steve Chainel twee renners die hem in het voorjaar kunnen uitdagen: Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel. Vooral in de klassiekers liggen kansen.

Van der Poel als klassiekerspecialist

Volgens Fritsch heeft Van der Poel bewezen dat hij Pogacar kan benaderen op diens terrein. “Milano–Sanremo, Parijs–Roubaix — mits hij op 100% zit”, zegt hij in Bistrot Vélo van Eurosport. In de Ronde van Vlaanderen had Pogacar de overhand, maar in maart en april kan Van der Poel opnieuw een rol van betekenis spelen.

De Nederlandse renner beschikt over het vermogen om op kasseien en in sprintduels het verschil te maken. Zijn voorjaarsschema sluit aan bij de ambities van Pogacar, wat directe confrontaties mogelijk maakt.

Chainel noemt Van der Poel een complete renner die in topvorm het verschil kan maken. De fysieke paraatheid en koersinzicht van de Nederlander maken hem tot een van de weinige echte uitdagers.

Evenepoel als allround bedreiging

Evenepoel kende een sterke seizoensafsluiting in 2025. “Hij is nooit sterker geweest dan op het einde van 2025”, stelt Fritsch. Voor het eerst had hij een ononderbroken voorbereiding, zonder blessures of pechmomenten. Dat biedt perspectief voor 2026.





Zijn nieuwe ploegomgeving draagt bij aan verdere ontwikkeling. Fritsch verwacht dat hij nog stappen kan zetten, vooral in wedstrijden met gevarieerd terrein. De Belgische kampioen beschikt over uithoudingsvermogen en explosiviteit.

Toch blijft Pogacar de maatstaf. “Als ik moest wedden, zou ik uiteraard op Pogacar inzetten voor een nieuwe Tourzege in 2026”, zegt Fritsch. “Pogacar blijft vooruitgaan, blijft hongerig. Dat is het enge”, besluit Chainel.