Drie teamdagen voor fusieteam Lotto en Intermarché: deze renners zijn van de partij

De fusieploeg van Lotto Cycling Team en Intermarché-Wanty organiseert deze week drie teamdagen in Charleroi. Renners met een bevestigd contract voor 2026 worden verwacht in Hotel Aero 44, waar medische checks en ploegactiviteiten plaatsvinden.

Oorspronkelijk was Temse voorzien als locatie, dicht bij de service course van Lotto. Door annulering van het hotel aldaar werd uitgeweken naar het reeds geboekte verblijf van Intermarché-Wanty in Charleroi.

Afwezigen en uitzonderingen

Niet alle renners met een link naar de fusieploeg zijn aanwezig. Jasper De Buyst verblijft in Chili voor het WK baanwielrennen. Matys Grisel wordt mogelijk nog een jaar ondergebracht bij de opleidingsploeg. Jenno Berckmoes is met vakantie, wat werd toegestaan wegens de late communicatie over de teamdagen.

De ploegleiding benadrukt dat de huidige lijst geen definitieve selectie voor 2026 vormt. Verdere contractbesprekingen en transfers volgen in de komende weken. De teamdagen dienen vooral als eerste gezamenlijke moment voor de nieuwe structuur.

Namenlijst per team

Aan Lotto-zijde zijn zestien renners uitgenodigd: Lionel Taminiaux, Liam Slock, Arnaud De Lie, Sebastien Grignard, Steffen De Schuyteneer, Toon Aerts, Matthew Fox, Milan Menten, Cedric Beullens, Lennert Van Eetvelt, Jarno Widar, Lars Craps, Joshua Giddings, Mathieu Kockelmann, Taco van der Hoorn en Robin Orins.

Vanuit Intermarché-Wanty zijn acht renners van de partij: Georg Zimmermann, Vito Braet, Lorenzo Rota, Simone Gualdi, Jonas Rutsch, Biniam Girmay, Huub Artz en Roel Vansintmaartensdijk.