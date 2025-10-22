Fusieploeg Lotto en Intermarché: deze toprenners hebben nog niet toegezegd

De fusie tussen Lotto Cycling Team en Intermarché-Wanty brengt onzekerheid met zich mee voor meerdere renners. Ondanks de teamdagen in Charleroi is de toekomst van enkele kopmannen nog niet bevestigd.

De nieuwbakken fusieploeg is vandaag, morgen en overmorgen samen in Charleroi voor de zogenaamde teamdagen. Daar tekenen heel wat renners al present, maar sommige vooral grote namen zijn er nog niet bij.

Girmay en Bourlart

Biniam Girmay is afwezig in Charleroi. Hij verblijft in Eritrea en door visumrestricties is een korte trip naar Europa niet evident. Of hij in 2026 voor de fusieploeg rijdt, blijft voorlopig onduidelijk. Dinsdagavond vond een gesprek plaats tussen zijn management en Jean-François Bourlart, CEO van Intermarché-Wanty, maar daarover is voorlopig niks geweten.

Girmay mag zich met deze behandeling bevoorrecht voelen, stelt Het Laatste Nieuws. Andere renners kregen nog geen contact vanuit de ploegleiding. Arne Marit en Luca Van Boven vernamen via media dat ze niet meer passen in de plannen voor 2026.

De UCI bevestigde maandag dat Intermarché-Wanty geen aanvraag indiende voor een WorldTour-licentie. Daardoor zijn alle renners vrij om elders te tekenen. Binnen het peloton leidt dit tot speculatie en onderlinge communicatie over mogelijke transfers.

Barré en Thijssen ontbreken

Louis Barré en Gerben Thijssen worden genoemd als prioriteiten voor de ploegleiding. Toch staan hun namen niet op de lijst voor de teamdagen. Barré wordt gelinkt aan UAE, Thijssen aan Alpecin-Deceuninck. Beide renners zijn dus nog niet toegezegd aan de fusieformatie.

Volgens Het Laatste Nieuws zal de ploeg eerst proberen deze sterkhouders te behouden. Indien dat niet lukt, komen andere renners in aanmerking voor de vrijgekomen plaatsen. De situatie blijft voorlopig onduidelijk, met meerdere renners in afwachting van duidelijkheid over hun toekomst.