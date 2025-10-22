Geen Van Aert en Van der Poel in de cross? Nochtans heeft Michel Wuyts heel goed nieuws voor hun fans

Geen Van Aert en Van der Poel in de cross? Nochtans heeft Michel Wuyts heel goed nieuws voor hun fans
Foto: © photonews

Het huidige veldritseizoen startte zonder de vaste waarden Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Hun afwezigheid in de eerste maanden van de winterwedstrijden roept vragen op over de toekomst van de discipline, maar analist Michel Wuyts ziet perspectief.

Binnen enkele jaren zullen Van Aert en Van der Poel nog veel crossen

Volgens Wuyts is het niet uitgesloten dat Van Aert en Van der Poel binnen enkele jaren opnieuw intensief deelnemen aan het veldrijden. “Ik acht het niet onmogelijk dat Van Aert en Van der Poel in hun nadagen, over een jaartje of drie, zich nog een paar winters volop smijten”, zegt hij in de veldritgids van Het Laatste Nieuws. De motivatie om de sfeer van het veld opnieuw te beleven zou dan opnieuw kunnen opflakkeren.

Tot die tijd blijft het veldrijden in de herfstmaanden aangewezen op alternatieve namen. Wuyts stelt dat de discipline in oktober en november nog even door het dal moet. De afwezigheid van de grote namen betekent een lagere internationale uitstraling, maar biedt tegelijk ruimte voor andere renners om zich te tonen.

De veldritkalender blijft ongewijzigd, met klassiekers als de Koppenbergcross en kampioenschappen op nationaal en continentaal niveau. De organisatoren rekenen op een nieuwe generatie om het publiek te blijven boeien. In dat kader wordt ook gekeken naar de prestaties van Thibau Nys.

Het is ideaal om Thibau Nys een en ander te laten winnen

Wuyts ziet in de huidige situatie een uitgelezen kans voor Nys om successen te boeken. “Intussen wens ik Nys alle succes toe. Europees kampioen, als de reuzen nog dutten, Belgisch kampioen, als Van Aert in het zuiden zit, en eerst op de Koppenberg de familieteller op elf zetten”, stelt hij.

De laatste overwinning van Thibau Nys dateert van 5 april, tijdens de Grote Prijs Indurain. Sindsdien bleef het stil op het vlak van zeges. “Het zou hem deugd doen”, klinkt het bij Wuyts.

Wout Van Aert
Mathieu Van Der Poel
Thibau Nys

