"Hij heeft zijn plafond bereikt": enkel dit is nog haalbaar voor Vingegaard

Jonas Vingegaard lijkt zijn beste niveau bereikt te hebben. Dat concluderen Nicolas Fritsch en Steve Chainel in een analyse voor Eurosport Bistrot Vélo. De Deen blijft een topklimmer, maar volgens beide analisten is hij niet langer een directe bedreiging voor Pogacar.

Fritsch over Vingegaards stagnatie

Fritsch stelt dat Vingegaard niet verder groeit. “Hij heeft zijn plafond bereikt”, zegt hij. Volgens hem is Vingegaard nog steeds een uitzonderlijke renner, maar de progressie is gestopt. Pogacar daarentegen blijft zich ontwikkelen, wat het verschil vergroot.

De Tourzege van Vingegaard in 2023, met een dominante tijdrit in Combloux, wordt door Fritsch gezien als zijn hoogtepunt. Sindsdien kende hij een zware val en een moeizame terugkeer. “Ik zie hem niet meer terugkeren naar dat niveau”, klinkt het. Enkel bij afwezigheid van Pogacar acht hij een nieuwe grote overwinning mogelijk.

Chainel bevestigt dat Vingegaard nog steeds de tweede beste ronderenner is. “Maar als alles normaal verloopt, kan hij Pogacar niet meer kloppen in een rechtstreeks duel”, stelt hij. De Sloveen heeft volgens hem een voorsprong opgebouwd die niet zomaar verdwijnt.

Giro als alternatief voor Vingegaard

Beide analisten suggereren dat Vingegaard zich beter kan richten op andere doelen. De Giro d’Italia wordt genoemd als een haalbare optie. “Als ik hem was, zou ik voor de Giro gaan en proberen alle drie de grote rondes te winnen”, zegt Fritsch. Dat zou strategisch logisch zijn, ook al lijkt het op het vermijden van Pogacar.

De focusverschuiving zou Vingegaard ademruimte geven en tegelijk zijn palmares verrijken. Binnen het huidige krachtenveld is Pogacar de referentie, en Vingegaard moet daar volgens de analisten realistisch mee omgaan.

Chainel besluit dat Vingegaard nog veel kan winnen, maar niet meer op gelijke voet met Pogacar. De Sloveen blijft volgens hem de maatstaf in het moderne wielrennen.