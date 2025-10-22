Jan Bakelants is opvallend mild voor Arnaud De Lie en heeft daar een goede reden voor

Analist Jan Bakelants heeft zich in Het Laatste Nieuws uitgesproken over de evolutie van Arnaud De Lie. Daarbij wijst hij op het belang van het voorjaar van 2026, maar relativeert hij de kans op definitieve conclusies.

Seizoensopbouw en vertraagde start

Volgens Bakelants kende De Lie een trage start in het afgelopen seizoen. Pas in de tweede helft kwam hij echt op gang. “Ook hij kwam pas in het tweede deel van het seizoen goed en wel op gang. Maar dat ga je wel elk jaar bij één van de toppers zien gebeuren”, klinkt het.

De lente van 2025 bracht volgens Bakelants geen volledige oplossing voor de eerdere problemen. Hij stelt dat de langverwachte ommekeer al eerder had moeten plaatsvinden. “Dat al zijn problemen deze lente nog niet zouden zijn opgelost, kwam niet helemaal uit de lucht gevallen. Die langverwachte ‘reset’ had er al in 2024 moeten komen.”

Bakelants over reset en verwachtingen

De recente verbetering in prestaties noemt Bakelants een feit. Hij kijkt met spanning uit naar de komende maanden. “Hij is nu eindelijk een feit. Wat ons vol spanning vooruit doet kijken. Hopelijk kan hij op dit elan blijven doorgaan.”

Voor het voorjaar van 2026 houdt Bakelants de verwachtingen bewust open. Hij stelt dat pas dan duidelijker zal worden of De Lie zich kan manifesteren in de grote klassiekers. “En krijgen we in de lenteklassiekers van 2026 dan toch eens een gigantisch goeie De Lie te zien. Dan zullen we er écht meer en sluitender conclusies kunnen aan vastkoppelen.”





Maar het kan ook anders uitdraaien en misschien is die periode niet voor hem weggelegd. Dan is De Lie een najaarscoureur. “Oké, so be it. Totaal niks mis mee. Ook dán ben je voor heel veel teams van grote waarde”, besluit Bakelants.