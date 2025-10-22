Jan Bakelants ziet Remco Evenepoel dit jaar nog een record evenaren

Remco Evenepoel behoort volgens Jan Bakelants tot de topfavorieten voor de Kristallen Fiets 2025. Een eventuele overwinning zou hem naast recordhouder Johan Museeuw plaatsen.

Bakelants ziet vaste waarden domineren

De Belgische renners die dit seizoen uitblonken in de WorldTour zijn volgens Jan Bakelants geen verrassingen als kandidaten voor de Kristallen Fiets. Hij stelt dat het om een vaste kern van zeven namen gaat, met Evenepoel als kopman. “Bij de Belgen die dit seizoen scoorden op het allerhoogste echelon, schuilen geen verrassende namen. Integendeel”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Bakelants wijst erop dat Evenepoel ondanks een blessureperiode een hoog niveau haalde. Het trainingsongeval in december 2024 en de daaropvolgende revalidatie hadden volgens hem een impact op het rendement.

Zonder die fysieke terugslag had Evenepoel volgens Bakelants nog meer kunnen winnen. Vooral in het voorjaar, in wedstrijden waar Tadej Pogacar afwezig was, lagen er kansen. Bakelants noemt onder meer Parijs-Nice, Tirreno-Adriatico, de Ronde van het Baskenland en Catalonië als koersen waar extra zeges mogelijk waren.

Wereldtitels en record in zicht voor Evenepoel

Naast zijn prestaties in rittenkoersen wijst Bakelants op de internationale titels van Evenepoel. Hij benadrukt dat ook de wereld- en Europese kampioenschappen en de bijhorende ereplaatsen meetellen. “Daar moeten ook zijn wereld- en Europese titels en ereplaatsen worden bijgerekend, omdat die van hetzelfde kaliber zijn”, zegt hij.





Met deze resultaten komt Evenepoel volgens Bakelants in aanmerking voor een vijfde Kristallen Fiets. Dat zou hem op gelijke hoogte brengen met Johan Museeuw, die het record momenteel alleen in handen heeft. “Het brengt Evenepoel in poleposition voor een vijfde Kristallen Fiets én een evenaring van het record van Johan Museeuw”, besluit hij.

De uitreiking van de Kristallen Fiets vindt plaats in het najaar. Vorig jaar won Evenepoel deze trofee ook al. Hij liet Patrick Lefevere toen de trofee in zijn naam afhalen. Uitkijken of hij dit jaar wel van de partij is om de Kristallen Fiets in ontvangst te nemen.