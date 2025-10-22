Jordi Meeus licht tipje van de sluier: dit staat er Evenepoel deze week te wachten bij Red Bull

Red Bull-BORA-hansgrohe is deze week neergestreken in Salzburg voor de eerste ploegstage richting 2026. Medische testen en teambuilding staan centraal, al blijft het exacte programma voorlopig geheim. Remco Evenepoel en Gianni Vermeersch maken er hun debuut binnen de ploeg.

Medische screening en eerste kennismaking

De openingsdag vond plaats in Hangar-7, het technologiemuseum van Red Bull nabij de Duitse grens. Tussen F1-bolides en stuntvliegtuigen sprak ploegmanager Ralph Denk het voltallige team toe. Nieuwe renners zoals Evenepoel en Vermeersch vertrokken samen vanuit Zaventem en voegden zich bij onder meer Maxim Van Gils en Jordi Meeus.

Meeus kwam rechtstreeks uit China en bevestigt dat er weinig tijd was voor uitgebreide kennismaking. “Iedereen heeft een vrij druk programma, zeker de nieuwe renners”, stelt hij aan Het Nieuwsblad. De eerste dag stond in het teken van praktische zaken zoals kledingpassen, bikefit en uitgebreide medische controles. Hart, ogen, longen en andere parameters worden getest.

Voor Evenepoel verloopt de bikefit vlot, gezien zijn langdurige samenwerking met Specialized. De renners krijgen deze week ook een eerste inkijk in het seizoensplan, al wordt de definitieve kalender pas in december vrijgegeven. De nadruk ligt voorlopig op groepsvorming en ontspanning.

Meeus over sfeer en prestaties

Red Bull organiseert jaarlijks verrassende activiteiten. Meeus herinnert zich de vorige editie. “Vorig jaar werd er een zeepkistenrace georganiseerd, dat was echt plezant.” Ook padel en een voetbalwedstrijd van Red Bull Salzburg stonden toen op het programma. Wat dit jaar volgt, blijft voorlopig onbekend.





De sfeer binnen de ploeg is volgens Meeus positief. “We hebben een geslaagd seizoen achter de rug, zeker met onze podiumplek in de Tour.” Zelf boekte hij vier zeges, waarvan twee op WorldTour-niveau. Toch blijft de tweede plaats in Touretappe 17 hem bij. “Ik ging te laat aan. Bijzonder spijtig, want ik had niet het gevoel dat Jonathan Milan die dag beter was.”

Na afloop van de stage plant Meeus een citytrip naar New York, gevolgd door rust thuis. “Dat doet deugd als je zo vaak bent weggeweest”, besluit hij. De ploegstage in Salzburg vormt het startpunt van een nieuw seizoen waarin Red Bull-BORA-hansgrohe mikt op verdere groei.