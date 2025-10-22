Meent hij dat echt allemaal? Roglic doet boekje open over komst van Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe

Primoz Roglic blikt terug op zijn seizoen en kijkt vooruit naar de samenwerking met Remco Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe. De Sloveen hoopt op een betere balans binnen het team en minder druk op zijn schouders.

Roglic over prestaties en toekomstvisie

In 2025 boekte Roglic succes in de Ronde van Catalonië, waar hij zowel een ritzege als het eindklassement, puntenklassement en bergklassement op zijn naam schreef. Buiten deze overwinning bleef het echter beperkt. Hij stapte vroeg uit de Giro, eindigde als achtste in de Tour en miste de top tien op het WK in Rwanda.

Over zijn toekomst houdt Roglic zich op de vlakte. “Ik wil eigenlijk niet aan de toekomst denken, we weten niet eens of we volgend jaar nog leven”, stelt hij aan Cyclingnews. Hij bevestigt dat hij nog onder contract staat en dus normaal gezien actief blijft. De Sloveen benadrukt dat hij het leven dag per dag bekijkt en tevreden is dat hij nog kan fietsen.

Roglic verwijst ook naar zijn lange carrière. Hij was vijftien jaar actief als schansspringer en even lang als wielrenner. Volgens hem zou iemand die pas op latere leeftijd begint, vandaag geen kans meer krijgen. “Ze zouden het gewoon niet overwegen”, klinkt het. Hij is dankbaar voor de kansen die hij kreeg en wil zich in 2026 richten op concrete doelen.

Samenwerking met Evenepoel en rolverdeling

De komst van Remco Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe betekent een verschuiving binnen het team. Roglic ziet hierin een mogelijkheid om zich meer op bepaalde zaken te concentreren. “Zo kan ik hopelijk wat meer rust en vrijheid krijgen”, vertelt hij.





Over de samenwerking met Evenepoel is Roglic duidelijk. “We hebben grote tegenstanders waar we het tegen op moeten nemen, dus waarom zouden we tegen elkaar gaan rijden?”, stelt hij. Hij noemt Evenepoel een sterke renner met indrukwekkende resultaten en hoopt dat die lijn wordt doorgetrokken.

Volgens Roglic biedt de komst van Evenepoel ook organisatorisch voordelen. “Nu hebben we één jongere man waar iedereen op kan rekenen”, besluit hij. Daarmee lijkt de Sloveen ruimte te zien voor een herverdeling van verantwoordelijkheden binnen het team.