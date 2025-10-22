Michel Wuyts is zeker van zijn stuk: geen gewonnen spel voor Thibau Nys

Foto: © photonews

Thibau Nys geldt momenteel als uitgesproken kanshebber voor het EK en BK veldrijden. Toch plaatst Michel Wuyts kanttekeningen bij die status. Volgens hem is het parcours en de concurrentie niet zonder risico voor de onze landgenoot.

Wuyts over Iserbyt en Beringen

Eli Iserbyt keert terug na een lange revalidatieperiode. Hij onderging drie operaties aan de aders in lies en buik, wat hem maandenlang uit competitie hield. “Alleen geduldig ritme opdoen kan soelaas bieden”, stelt Wuyts in de veldritgids van Het Laatste Nieuws. Wuyts hoopt dat Iserbyt opnieuw op niveau komt en in januari een ereplaats kan behalen op het BK.

Het parcours in Beringen, met de bekende terril, zou Iserbyt gunstig kunnen stemmen. Wuyts acht een duel met Nys mogelijk, waarbij de beslissing pas in de laatste afdaling zou kunnen vallen. De fysieke paraatheid van Iserbyt blijft een vraagteken, maar zijn ervaring op dit terrein kan een rol spelen.

De analist benadrukt dat Iserbyt nog niet afgeschreven mag worden. Zijn herstel verloopt traag, maar de timing van het BK laat ruimte voor een geleidelijke opbouw. De komende weken zullen bepalend zijn voor zijn definitieve vormpeil.

Nys en het zand van Lombardsijde

Wuyts waarschuwt dat Nys op het EK in Lombardsijde ook niet zomaar met de overwinning zal gaan lopen. “Op het BK in ‘22 ging hij daar in het zand roemloos ten onder”, zegt hij. Dat parcours blijft een uitdaging, ondanks de progressie die Nys sindsdien heeft geboekt.

Volgens Wuyts is Nys intussen een Tour de France rijper. Die ervaring kan hem helpen in de positionering en koersinzicht, maar biedt geen garanties op zandstroken. De omstandigheden in Lombardsijde vragen specifieke vaardigheden die niet vanzelfsprekend zijn.

