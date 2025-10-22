Moeten we nog lang wachten op een nieuwe Tourwinnaar? "Dan zal het Pogacar niet meer zijn"

Door de fusie van Lotto en Intermarché is er een WorldTour-licentie vrijgekomen. Uno-X heeft deze kans benut en mag zich de komende drie seizoenen meten met de wereldtop. Daarmee krijgt het Noorse team toegang tot alle grote wedstrijden op het hoogste niveau.

Hushovd: “We beseften in januari dat we nog ver verwijderd waren”

Volgens ploegleider Thor Hushovd was de promotie deels een doelstelling, maar geen zekerheid. “Promotie naar de WorldTour was gedeeltelijk een doel. Maar we beseften in januari dat we nog ver verwijderd waren van een WorldTour-licentie”, stelt hij bij Sporza. De toekenning kwam dus sneller dan verwacht.

Voor het komende seizoen ligt de focus op resultaten in eendagswedstrijden en kortere rittenkoersen. Hushovd noemt expliciet podiumplaatsen in grote klassiekers en top 10-noteringen in rittenkoersen van een week als streefdoelen. Daarmee wil Uno-X zich profileren als stabiele WorldTour-ploeg.

Ook in de grote rondes wordt progressie verwacht. Tobias Halland Johannessen eindigde dit jaar als zesde in de Tour de France, ondanks een verstoorde voorbereiding. “Met een perfecte voorbereiding zit er nog meer in”, klinkt het bij Hushovd. De ploeg rekent op verdere ontwikkeling van Johannessen in het klassement.

Johannes Kulset en de Noorse Tourambitie

Naast Johannessen schuift Hushovd een tweede renner naar voren: Johannes Kulset. De 21-jarige Noor krijgt volgend jaar de kans om zijn potentieel als klassementsrenner te testen. “Hij is een van de renners die volgend jaar mag uitzoeken of hij capaciteiten heeft om en klassement te rijden”, zegt Hushovd.





Kulset heeft volgens de ploegleiding aangetoond dat hij fysiek en mentaal bestand is tegen een druk wedstrijdschema. “Johannes heeft dit seizoen getoond dat hij veel koersdagen aankan. Mentaal is hij ook heel sterk en hij is niet bang om zichzelf grote doelen te stellen”, vertelt Hushovd.

Het uiteindelijke doel van Uno-X is het afleveren van een Noorse Tourwinnaar. “Met ambitie en hard werken is er heel veel mogelijk. En in 2030 zal Pogacar de Tour volgens mij niet meer winnen”, besluit Hushovd.