"Nog 4 à 5 plekjes": ideaal voor Belgen zonder contract die nog Tour willen rijden

Wielerploeg Unibet Tietema Rockets is uitgenodigd voor de officiële parcoursvoorstelling van de Tour de France. Daarmee komt een mogelijke deelname aan de Ronde van Frankrijk een stap dichterbij, al blijft de selectieprocedure onzeker.

Bas Tietema: “We moeten er sportief alles aan doen”

Volgens de huidige verdeling zijn 18 van de 23 startbewijzen voorbehouden aan WorldTour-teams. Daarnaast zijn er drie wildcards gereserveerd voor Tudor, Q36.5 en Cofidis, op basis van hun prestaties als best scorende ProTeams. Daarmee blijven er nog twee uitnodigingen over voor andere ploegen.

TotalEnergies lijkt als Frans team een vaste waarde voor één van die resterende plekken. Unibet Tietema Rockets strijdt voor het laatste ticket, samen met onder meer Caja Rural. “Het is een compliment dat we tot de kanshebbers op een wildcard gerekend worden”, stelt Bas Tietema bij Sporza.

Om de kansen te verhogen, heeft de ploeg al geïnvesteerd in versterking. Zo werd sprinter Dylan Groenewegen aangetrokken. De ploeg is nog niet compleet. “Er zijn nog 4 à 5 plekjes in de rennerskern die we proberen in te vullen”, zegt Tietema.

Daarbij wordt ook gekeken naar verschillende profielen. “Het is niet per se dat de laatste plekken allemaal voor klimmers zijn. We willen volgend jaar ook stappen zetten in het klassieke werk”, klinkt het.

Tourpresentatie als symbolische mijlpaal

De uitnodiging voor de Tourvoorstelling wordt binnen het team als een belangrijke erkenning beschouwd. Tietema reist donderdag af naar het evenement, zonder stress maar met gezonde spanning.

De evolutie van het project is opmerkelijk. Enkele jaren geleden was Tietema nog actief rond de Tour met een YouTube-kanaal. Drie jaar geleden richtte hij zijn eigen ploeg op. “En nu mogen we naar de Tourvoorstelling. Dat is toch fantastisch”, besluit hij.