Nog niet alles gezien: Florian Vermeersch heeft donkerblauw vermoeden over ploegmaat Tadej Pogacar

Florian Vermeersch blikt terug op zijn eerste dagen als wereldkampioen gravel. De Belgische renner van UAE Team Emirates won het WK gravel en draagt sindsdien de regenboogtrui.

Tijdens een interview bij Sporza gaf hij aan dat zijn overwinning op het nippertje was. “Ik reed lek, maar had gelukkig een CO-patroon en plugs mee”, vertelt hij.

De lekke band deed zich al na tien kilometer voor. Vermeersch beschikte over het nodige materiaal om het probleem op te lossen en kon zijn wedstrijd hervatten.

Ondanks een achterstand van anderhalve minuut wist hij na ongeveer dertig kilometer opnieuw aansluiting te vinden bij de kopgroep. Onze landgenoot toonde zich tevreden over zijn herstelvermogen en de afloop van de wedstrijd.

Pogacar toont interesse in graveldiscipline

Binnen UAE Team Emirates is Vermeersch niet de enige wereldkampioen. Tadej Pogacar, eerder wereldkampioen op de weg, feliciteerde zijn ploegmaat na diens overwinning. “Hij heeft me toch een berichtje gestuurd met felicitaties”, zegt Vermeersch.





Vermeersch vermoedt dat Pogacar zich in de toekomst ook zal wagen aan het WK gravel. “Pogacar kennende zal hij in de toekomst ook wel willen meedoen aan het WK gravel”, klinkt het.