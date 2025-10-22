Nog niet alles gezien: Florian Vermeersch heeft donkerblauw vermoeden over ploegmaat Tadej Pogacar

Nog niet alles gezien: Florian Vermeersch heeft donkerblauw vermoeden over ploegmaat Tadej Pogacar
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Florian Vermeersch blikt terug op zijn eerste dagen als wereldkampioen gravel. De Belgische renner van UAE Team Emirates won het WK gravel en draagt sindsdien de regenboogtrui.

Tijdens een interview bij Sporza gaf hij aan dat zijn overwinning op het nippertje was. “Ik reed lek, maar had gelukkig een CO-patroon en plugs mee”, vertelt hij.

De lekke band deed zich al na tien kilometer voor. Vermeersch beschikte over het nodige materiaal om het probleem op te lossen en kon zijn wedstrijd hervatten.

Ondanks een achterstand van anderhalve minuut wist hij na ongeveer dertig kilometer opnieuw aansluiting te vinden bij de kopgroep. Onze landgenoot toonde zich tevreden over zijn herstelvermogen en de afloop van de wedstrijd.

Pogacar toont interesse in graveldiscipline

Binnen UAE Team Emirates is Vermeersch niet de enige wereldkampioen. Tadej Pogacar, eerder wereldkampioen op de weg, feliciteerde zijn ploegmaat na diens overwinning. “Hij heeft me toch een berichtje gestuurd met felicitaties”, zegt Vermeersch.

Vermeersch vermoedt dat Pogacar zich in de toekomst ook zal wagen aan het WK gravel. “Pogacar kennende zal hij in de toekomst ook wel willen meedoen aan het WK gravel”, klinkt het.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Florian Vermeersch
Tadej Pogacar

Meer nieuws

Moeten we nog lang wachten op een nieuwe Tourwinnaar? "Dan zal het Pogacar niet meer zijn"

Moeten we nog lang wachten op een nieuwe Tourwinnaar? "Dan zal het Pogacar niet meer zijn"

08:00
Drie teamdagen voor fusieteam Lotto en Intermarché: deze renners zijn van de partij

Drie teamdagen voor fusieteam Lotto en Intermarché: deze renners zijn van de partij

10:00
"Nog 4 à 5 plekjes": ideaal voor Belgen zonder contract die nog Tour willen rijden

"Nog 4 à 5 plekjes": ideaal voor Belgen zonder contract die nog Tour willen rijden

09:00
Geen Van Aert en Van der Poel in de cross? Nochtans heeft Michel Wuyts heel goed nieuws voor hun fans

Geen Van Aert en Van der Poel in de cross? Nochtans heeft Michel Wuyts heel goed nieuws voor hun fans

08:30
Coach van het baanwielrennen spreekt klare taal over afwezigheid van Kopecky op het WK

Coach van het baanwielrennen spreekt klare taal over afwezigheid van Kopecky op het WK

07:30
Krachtig signaal van wielerbond na ophef rond Kastelijn (Fenix-Deceuninck): "Beledigingen onacceptabel"

Krachtig signaal van wielerbond na ophef rond Kastelijn (Fenix-Deceuninck): "Beledigingen onacceptabel"

07:00
Belooft dit wel veel goeds? Transfer Cian Uijtdebroeks verrast zelfs hele belangrijke pion bij Movistar

Belooft dit wel veel goeds? Transfer Cian Uijtdebroeks verrast zelfs hele belangrijke pion bij Movistar

21:30
Van der Poel steekt in Spanje Belgische topsporter hart onder de riem maar ook Roxanne laat zich niet kennen

Van der Poel steekt in Spanje Belgische topsporter hart onder de riem maar ook Roxanne laat zich niet kennen

20:30
Dit is heel speciaal: emotioneel vaarwel van Evenepoel aan Soudal Quick-Step kan u uniek aandenken opleveren

Dit is heel speciaal: emotioneel vaarwel van Evenepoel aan Soudal Quick-Step kan u uniek aandenken opleveren

20:00
Net niet voor Remco Evenepoel en net wel voor Wout van Aert: met deze balans richting het einde van het jaar

Net niet voor Remco Evenepoel en net wel voor Wout van Aert: met deze balans richting het einde van het jaar

17:30
🎥 Mist u Mathieu van der Poel ook al? Tv-zender laat laaiend enthousiaste reacties zien bij zijn overwinningen

🎥 Mist u Mathieu van der Poel ook al? Tv-zender laat laaiend enthousiaste reacties zien bij zijn overwinningen

19:00
Moet UAE plooien voor de eisen van Pogacar? "Wordt zijn grote doel in 2026"

Moet UAE plooien voor de eisen van Pogacar? "Wordt zijn grote doel in 2026"

21/10
OFFICIEEL: Plots andere Belg naar Soudal Quick-Step: "Aanval Boonen op Taaienberg een van beste herinneringen"

OFFICIEEL: Plots andere Belg naar Soudal Quick-Step: "Aanval Boonen op Taaienberg een van beste herinneringen"

18:09
He's back! Wout van Aert laat weer van zich horen als wielrenner en dan doet 'krampachtige' indruk er niet toe

He's back! Wout van Aert laat weer van zich horen als wielrenner en dan doet 'krampachtige' indruk er niet toe

16:30
Primoz Roglic weet nog heel weinig van Remco Evenepoel, maar heeft geruststellend nieuws voor zijn fans

Primoz Roglic weet nog heel weinig van Remco Evenepoel, maar heeft geruststellend nieuws voor zijn fans

16:00
"Andere optie zie ik niet": Vansummeren zegt hoe Evenepoel kloof met Pogacar kan dichten

"Andere optie zie ik niet": Vansummeren zegt hoe Evenepoel kloof met Pogacar kan dichten

13:00
Wout van Aert toont privéleven: gezin en echtgenote Sarah De Bie staan nu centraal Naast de fiets

Wout van Aert toont privéleven: gezin en echtgenote Sarah De Bie staan nu centraal

15:30
Pensioen voor Pogacar? Zijn moeder komt met opvallend bericht over stoppen met koersen

Pensioen voor Pogacar? Zijn moeder komt met opvallend bericht over stoppen met koersen

21/10
Derde keer tweede dit jaar: Vingegaard onthult of hij in 2026 opnieuw de Tour rijdt

Derde keer tweede dit jaar: Vingegaard onthult of hij in 2026 opnieuw de Tour rijdt

21/10
Ploegmaat Ilan Van Wilder spreekt klare taal over de betekenis van het vertrek van Remco Evenepoel

Ploegmaat Ilan Van Wilder spreekt klare taal over de betekenis van het vertrek van Remco Evenepoel

15:00
Remco Evenepoel begint stiekem al aan eerste hoofdstuk van avontuur bij Red Bull-BORA-hansgrohe

Remco Evenepoel begint stiekem al aan eerste hoofdstuk van avontuur bij Red Bull-BORA-hansgrohe

14:00
Belgische topper stelde Bakelants teleur in 2025: "Had meer van hem verwacht"

Belgische topper stelde Bakelants teleur in 2025: "Had meer van hem verwacht"

13:30
Verrassende wending: broers Roodhooft krijgen stevige (financiële) opsteker

Verrassende wending: broers Roodhooft krijgen stevige (financiële) opsteker

12:30
De tiende van Parijs-Roubaix: Foré bevestigt laatste aanwinst van Soudal Quick-Step

De tiende van Parijs-Roubaix: Foré bevestigt laatste aanwinst van Soudal Quick-Step

12:00
Nieuwe ploegmaat Van Aert begreep het niet: "Dacht dat het Alpecin was"

Nieuwe ploegmaat Van Aert begreep het niet: "Dacht dat het Alpecin was"

21/10
Neemt Magnier de plaats in van Merlier in de Tour? Foré is zonneklaar

Neemt Magnier de plaats in van Merlier in de Tour? Foré is zonneklaar

21/10
Bakelants over het seizoen van Van Aert: "Er wordt meer van hem verwacht"

Bakelants over het seizoen van Van Aert: "Er wordt meer van hem verwacht"

21/10
"Frustrerend": Bart Wellens heeft het al volledig gehad met één iets in het veldrijden

"Frustrerend": Bart Wellens heeft het al volledig gehad met één iets in het veldrijden

21/10
Renner neemt geen blad voor de mond: "We zijn het beu met Pogacar"

Renner neemt geen blad voor de mond: "We zijn het beu met Pogacar"

20/10
📷 'Tadej Pogacar en co krijgen er nog straffe ploegmaat bij voor 2026'

📷 'Tadej Pogacar en co krijgen er nog straffe ploegmaat bij voor 2026'

20/10
"Vrees dat we hem kwijtspelen": deze crosser maakte het meest indruk op de weg

"Vrees dat we hem kwijtspelen": deze crosser maakte het meest indruk op de weg

20/10
Geschiedenis herhaalt zich voor Belgische crosser: "Ik rijd bijna de perfecte wedstrijd"

Geschiedenis herhaalt zich voor Belgische crosser: "Ik rijd bijna de perfecte wedstrijd"

20/10
Vanthourenhout wint in Ruddervoorde, maar had geluk volgens Mettepenningen: "Een risico"

Vanthourenhout wint in Ruddervoorde, maar had geluk volgens Mettepenningen: "Een risico"

20/10
"Een ander statuut": Wout van Aert krijgt serieus privilege van bondscoach Angelo De Clercq

"Een ander statuut": Wout van Aert krijgt serieus privilege van bondscoach Angelo De Clercq

20/10
Wie wint volgens jou? Dit zijn de vijf genomineerden voor de trofee van Flandrien

Wie wint volgens jou? Dit zijn de vijf genomineerden voor de trofee van Flandrien

20/10
OFFICIEEL Nu Arkéa-B&B Hotels stopt: klimmer trekt naar topploeg

OFFICIEEL Nu Arkéa-B&B Hotels stopt: klimmer trekt naar topploeg

20/10

Meer nieuws

Populairste artikels

Tadej Pogacar Wout Van Aert Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Eli Iserbyt Jonas Vingegaard Rasmussen Tim Merlier Bas Tietema Thibau Nys Toon Aerts Quinten Hermans Maxim Van Gils Wout Poels Johan Vansummeren Lotte Kopecky Christoph Roodhooft Michael Vanthourenhout Edward Planckaert Angelo De Clercq Gianni Vermeersch

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved