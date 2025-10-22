OFFICIEEL Oude krijger verlengt nog maar eens contract en hij is lang niet de enige

Movistar Team bevestigt contractverlengingen van ervaren krachten en jonge talenten. De ploeg zet in op continuïteit richting 2026 en verder.

Movistar Team heeft vandaag meerdere contractverlengingen aangekondigd binnen zowel de mannen- als vrouwenselectie. De ploeg verzekert zich daarmee van de diensten van enkele sleutelfiguren voor de komende seizoenen, zo klinkt het in een persbericht aan onze redactie.

Quintana en Oliveira blijven aan boord

Bij de mannenploeg verlengen Orluis Aular en Jefferson Cepeda hun bestaande contracten, die al tot 2026 liepen, met twee extra seizoenen. Daardoor blijven zij tot eind 2028 verbonden aan de Spaanse formatie.

Jorge Arcas en Nelson Oliveira, beiden actief als wegkapitein, tekenen bij tot 2027. Daarmee bereiken ze elk een dienstverband van twaalf jaar in het blauw van Movistar.

De Colombiaanse klimmer Nairo Quintana, die eerder al terugkeerde naar de ploeg, blijft nog een extra seizoen. Ook Albert Torres verlengt zijn contract tot eind 2026.

Met deze verlengingen behoudt Movistar Team een stevige kern van ervaren renners. De ploeg benadrukt het belang van leiderschap en continuïteit in de opbouw naar de komende jaren.

Martín en Biannic tekenen bij

In de vrouwenploeg verlengt de Braziliaanse Tota Magalhães haar contract met drie jaar, tot eind 2029. De huidige Spaanse kampioene Sara Martín blijft tot 2028 aan boord. Daarmee onderstreept zij haar toewijding aan het project van Movistar.

De Franse routinier Aude Biannic, een van de meest ervaren rensters in het peloton, blijft nog twee seizoenen. Haar rol als steunpilaar binnen het team blijft daarmee gewaarborgd tot 2027.