WK baanwielrennen van start: dit zijn alle momenten dat de Belgen in actie komen

Woensdag gaat in Santiago de Chile het WK baanwielrennen van start. De Belgische delegatie bestaat uit twaalf renners, verdeeld over diverse disciplines. Het definitieve programma is intussen bekendgemaakt.

Bossuyt, De Vylder en Hesters in sleutelrollen

Tijdens een persmoment in Gent was nog niet alles duidelijk, maar inmiddels zijn de combinaties vastgelegd. Bij de vrouwen rijdt Shari Bossuyt de ploegkoers samen met Katrijn De Clercq. Hélène Hesters, die eerder met gezondheidsproblemen kampte, is niet geselecteerd voor dit onderdeel. Jules Hesters neemt bij de mannen de scratch en afvallingskoers voor zijn rekening, nadat Tuur Dens door een trainingsongeval moest afhaken.

Het omnium bij de mannen wordt niet door Fabio Van den Bossche gereden, maar door Lindsay De Vylder. Dat was vorige week al beslist. De Vylder en Van den Bossche vormen ook het duo voor de afsluitende ploegkoers op zondag, een onderdeel waarin België traditioneel sterk voor de dag komt.

Bij de ploegenachtervolging op woensdag en donderdag komen bij de mannen De Vylder, Van den Bossche, Jasper De Buyst en Noah Vandenbranden in actie. Milan Van den Haute is reserve. Bij de vrouwen rijden Bossuyt, De Clercq, Hesters en Luca Vierstraete, met Marith Vanhove als reserve.

Volledige planning Belgische renners

Op woensdag rijdt Vanhove de scratch bij de vrouwen. Donderdag volgen de scratch voor Jules Hesters, de keirin voor Lowie Nulens en de afvallingskoers voor Hélène Hesters. Vrijdag staan de puntenkoers voor De Buyst, de individuele achtervolging voor Vandenbranden en het omnium voor Bossuyt op het programma.

Zaterdag en zondag rijdt Nulens de sprint. Op zaterdag komt De Vylder uit in het omnium, Bossuyt en De Clercq in de ploegkoers, Vanhove in de tijdrit en Hesters en Vierstraete in de individuele achtervolging. Zondag sluiten De Vylder en Van den Bossche af met de ploegkoers, Hesters met de afvallingskoers en De Clercq met de puntenkoers.

De Belgische ploeg mikt op meerdere finaleplaatsen, met de ploegkoers bij de mannen als potentiële uitschieter. De samenstelling en timing zijn onder voorbehoud van wijzigingen, maar de renners zijn klaar voor hun eerste optreden op Chileense bodem.