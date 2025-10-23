📷 OFFICIEEL Dit is wellicht de meest opvallende wielertransfer van het jaar

De Duitse ex-bokser Sophie Alisch (23) heeft een contract getekend bij CANYON//SRAM zondacrypto Generation voor het seizoen 2026. De overstap van de ring naar het peloton markeert een zeldzame transitie binnen de topsport.

Alisch begon haar sportcarrière in tennis, maar schakelde op jonge leeftijd over naar boksen. In 2016 won ze als veertienjarige de Duitse U19-titel en werd ze geselecteerd voor het Duitse Olympische team. “Ik was de jongste ooit in die selectie”, stelt ze in een officiële mededeling van het wielerteam aan onze redactie. In de jaren daarna volgden medailles op Europese kampioenschappen en een ongeslagen professionele carrière tot haar afscheid eind 2024.

Ronny Lauke: ‘Een gedurfde maar logische keuze’

Ronny Lauke, General Manager van zowel het WorldTeam als Generation-team van CANYON//SRAM zondacrypto, noemt de transfer een voortzetting van hun innovatieve beleid. “We hebben altijd nieuwe wegen geopend naar het hoogste niveau van het vrouwenwielrennen”, klinkt het. Hij verwijst naar eerdere projecten zoals de Zwift Academy en de oprichting van Generation in 2022, dat kansen biedt aan talent uit ondervertegenwoordigde landen.

Volgens Lauke past Alisch perfect in dat profiel. “Ze is ambitieus, gefocust en gedreven. Die mentaliteit zal haar ver brengen”, zegt hij. De ploeg ziet haar als een waardevolle aanvulling, mede door haar ervaring met discipline en competitie op topniveau.

Alisch zelf benadrukt haar motivatie: “Ik wil mezelf opnieuw bewijzen, leren van mijn ploeggenoten en zien hoe ver ik kan gaan.” Ze noemt de overstap geen afscheid van haar vorige leven, maar een nieuwe berg om te beklimmen.

Van ring naar peloton: een nieuwe arena

De keuze voor wielrennen ontstond geleidelijk. “Het begon als een stille passie, maar groeide uit tot iets dat ik niet kon negeren”, vertelt Alisch. Ze ziet parallellen tussen beide sporten: focus, strategie en fysieke veerkracht. “Ik weet hoe ik moet lijden, hoe ik moet vechten door pijn, en hoe ik gefocust blijf als het moeilijk wordt”, aldus Alisch.

Met haar achtergrond brengt ze een unieke mindset mee. “Ik wil energie brengen, mijn ploeg steunen en hopelijk iets van die vechtersmentaliteit teruggeven”, besluit ze. Alisch is de eerste nieuwe renster die voor 2026 werd aangekondigd door het team. Verdere versterkingen worden later bekendgemaakt, klinkt het.