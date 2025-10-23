Geen Tour voor Evenepoel in 2026? Red Bull-BORA-hansgrohe zegt wat doorslag zal geven

Het staat niet vast dat Remco Evenepoel in 2026 aan de start staat van de Tour de France. Zijn ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe heeft de knoop nog niet doorgehakt.

Met een derde plaats bij zijn debuut vorig jaar en een opgave dit jaar, maar wel telkens met ritwinst in een tijdrit, was er tot nu toe wisselend succes voor Remco Evenepoel in de Tour de France.

Volgend seizoen rijdt Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe en de Duitse ploeg kon nog niet bevestigen dat de olympische kampioen ook aan de start zal staan van de Tour. Het parcours geeft al een richting aan.

Geen Tour, wel Giro voor Evenepoel?

Zak Dempster, de sportieve baas van Red Bull-BORA-hansgrohe, benadrukt dat vooral het algemene klassement belangrijk is voor de Duitse ploeg. Met Florian Lipowitz had de ploeg dit jaar ook een renner op het podium.

"We zullen nu wachten op de parcoursen van de andere grote rondes voordat we de seizoensplannen voor de kopmannen definitief maken", zegt Dempster bij HLN. De Giro zou wel een optie zijn voor Evenepoel.

In 2021 en 2023 reed Evenepoel al eens de Giro, maar moest hij telkens opgeven. In 2023 had Evenepoel twee tijdritten gewonnen en stond hij in de roze trui met 45 seconden voorsprong op Thomas en Roglic toen hij postief testte op covid.