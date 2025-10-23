Grote ambitie voor Van Aert in het veldrijden? "Dan kan hij daarvan een doel maken"

Wout van Aert lijkt zich deze winter nadrukkelijker te willen tonen in het veldrijden. In de podcast 'Kop over Kop' van Eurosport bespreken Thijs van Amerongen en Jeroen Vanbelleghem zijn plannen en fysieke paraatheid. Beiden verwachten een ruimer programma dan vorig seizoen.

Van Amerongen: “Dan kan hij daarvan een doel maken”

In het seizoen 2024-2025 beperkte Van Aert zich tot zes veldritten. Volgens Van Amerongen ligt dat dit jaar anders. “Hij heeft natuurlijk ook gewoon eindelijk een goede zomer achter de rug. Hij is niet terug aan het komen van een zware blessure”, zegt hij. Ook Vanbelleghem wijst op het ontbreken van een najaarsdoel. “Hij heeft geen groot doel in het najaar gehad, dus hij gaat redelijk fris de winter in.”

De verwachting is dat Van Aert eind november of begin december zijn eerste cross rijdt. Daarmee zou hij vroeger starten dan Mathieu van der Poel, die vermoedelijk een gelijkaardig programma volgt als vorig jaar. Van Amerongen ziet daarin een kans. “Dan kan Van Aert van de wereldbeker ook nog een doel gaan maken.”

De analisten benadrukken dat Van Aert in staat is om met een frisse voorbereiding het verschil te maken. “Het zou toch mooi zijn: Van Aert op zijn top en dan Van der Poel misschien net iets minder, omdat hij toch wat gesatureerd is met al die doelen van het afgelopen seizoen”, aldus Vanbelleghem.

Geen hoogtestages, wel koersritme

Van Amerongen pleit voor een klassieke aanpak. “Waarom niet weer eens een old school winter rijden en gewoon kijken waar het schip strandt. Niet die hoogtestages en het hele rattenplan, maar gewoon rammen, crossen, en zien waar je uit komt in de klassiekers.”





Volgens hem hoeft een intensieve wintercampagne geen negatieve impact te hebben. “Natuurlijk kost het energie en zo, maar al dat op hoogte zitten en je eten afwegen kost ook veel energie. Hij gaat er echt niet kapot aan, dat geloof ik niet. En ik zie het hem nog doen ook.”