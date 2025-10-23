Grote bezorgdheid in peloton: "Het gaat echt niet goed, zelfs voor Soudal Quick-Step en Alpecin-Deceuninck"

Thijs Zonneveld uit in de podcast 'In de Waaier' zijn bezorgdheid over de huidige staat van het professionele wielrennen. Meerdere ploegen zijn dit jaar weggevallen, waaronder twee WorldTour-teams. De situatie rond Team Jayco-AlUla blijft voorlopig onzeker.

Zonneveld: “Het gaat niet echt goed”

Volgens Zonneveld zijn er al drie ploegen verdwenen, terwijl Jayco-AlUla nog geen licentieaanvraag heeft ingediend. “In principe zijn alle renners daarom vrij om te gaan”, stelt hij. De onzekerheid over de status van deze ploeg maakt de situatie nijpend. “Als je nu geen goedkeuring hebt, dan heb je wel een probleem.”

De analist wijst op een bredere problematiek binnen de sport. De stijgende budgetten aan de top zorgen ervoor dat sommige teams niet meer kunnen volgen. “Dat is al moeilijk voor een Soudal Quick-Step en Alpecin-Deceuninck. Die slagen er nog in met een paar goede renners uitslagen te halen.” Voor kleinere ploegen is het volgens hem nog lastiger. “Ze worden afgemaakt in koers en hebben het ook financieel moeilijk.”

Zonneveld noemt het zorgwekkend dat bij sommige teams het budget na de topnamen uitgeput is. “Bij Alpecin krijgen Van der Poel en Philipsen goed betaald, maar daarna is het geld op”, zegt hij. De kloof tussen top en subtop wordt steeds groter.

Identiteit en verdienmodellen als structurele uitdaging

De afhankelijkheid van sponsors maakt ploegen kwetsbaar. Zonneveld stelt dat sommige sponsors liever een kleinere rol spelen bij een succesvolle ploeg dan hoofdsponsor zijn van een zwakkere formatie. “Er zitten ploegen bij die weinig budget hebben vergeleken met de grote ploegen én die het sportief niet goed doen. Die moeten zoeken naar hun identiteit.”

Hij verwijst naar EF Education-EasyPost als voorbeeld van een team met een duidelijke koersfilosofie. “Een EF heeft nog echt een eigen identiteit en een ander verwachtingsmanagement”, klinkt het. Voor andere ploegen is het volgens Zonneveld moeilijk om die balans te vinden.

Tot slot pleit hij voor nieuwe verdienmodellen. “Er moet worden nagedacht over tv-rechten, ticketing, een goed transfersysteem”, zegt hij. Zonder structurele hervormingen dreigt de situatie verder te verslechteren. “Als die ploeg ook onderuit gaat, is het wel echt crisis, crisis.”