"Hopelijk wordt erover nagedacht": Renaat Schotte werpt renners stevig vraagstuk voor de voeten

Lindsay De Vylder mikt deze week op een nieuwe wereldtitel tijdens het WK baanwielrennen in Chili. Tegelijkertijd spreekt hij openlijk zijn ambitie uit om in 2028 deel te nemen aan de Olympische Spelen in Los Angeles.

Die doelstelling gaat verder dan individuele prestaties: De Vylder pleit voor een Belgische achtervolgingsploeg met renners van het hoogste niveau. Renaat Schotte sluit zich aan bij de oproep van De Vylder en wijst op het aanwezige talent in België.

Hij noemt Van Aert, Evenepoel, Campenaerts en Lampaert als mogelijke kandidaten voor een nationale achtervolgingsploeg. “België heeft zoveel tijdrittalent. Dat spreekt toch tot de verbeelding”, benadrukt hij bij Sporza. Volgens Schotte zou een dergelijk project niet alleen sportief interessant zijn, maar ook een nieuwe dynamiek kunnen brengen binnen het Belgische wielrennen.

Italië als voorbeeld

De Vylder verwijst in zijn pleidooi naar Italië, waar renners als Filippo Ganna en Jonathan Milan al jaren succesvol combineren tussen weg- en baanwielrennen. Die aanpak inspireert hem om ook in België een gelijkaardig traject te overwegen. Schotte sluit zich daarbij aan. “Ik zou het zeker zien zitten”, vertelt hij. “Ik vind de oproep van De Vylder een verstandige prik. Hopelijk zet het iets in gang en wordt er eens over nagedacht.”

Toch blijft Schotte voorzichtig over de realisatie van een Belgische achtervolgingsploeg. Hij wijst op de praktische hindernissen die een dergelijk project bemoeilijken. “Het is op dit moment een heel verre droom”, geeft hij toe. “Je hebt een probleem qua verenigbaarheid van weg- en baanprogramma. Er is het financiële plaatje, de kalender, ... er zijn veel obstakels om zoiets te realiseren.”

Dromen mag, maar met realiteitszin

Ondanks de vele uitdagingen blijft het idee leven bij Schotte. Hij erkent dat het voor België een unieke kans zou zijn om met een sterk kwartet uit te pakken. Tegelijkertijd beseft hij dat de verwachtingen dan ook hoog zouden liggen.

“Voor België zou het een droom zijn om ooit met zo een kwartet te kunnen uitpakken. De druk zou wel navenant zijn. Toch is het zeker niet verboden om er als liefhebber over te dromen”, besluit hij.

Woensdag kon de mannenploeg zich op het WK alvast niet kwalificeren. Ze werden negende en moesten bij de top acht zijn om door te stoten. De oproep van De Vylder krijgt zo nog meer het bewijs dat het nodig is. De vrouwenploeg stoot wel door. Zij werden vijfde in Chili.