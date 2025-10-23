"Moeten eerlijk zijn": Paul Herygers vreest voor Eli Iserbyt

Op de comeback Eli Iserbyt in het veld is het nog even wachten. Kan de voormalige Belgische kampioen dit seizoen nog een rol van betekenis spelen?

Op 11 november wil Eli Iserbyt zijn rentree maken in het veld, dan staat de Jaarmarktcross in Niel op het programma. Voor Iserbyt zelf wordt het tasten in het duister, want hij weet niet wat hij mag verwachten.

Paul Herygers vreest echter. "Dit is een ramp. Er schoot niets over van dat kereltje. Meerdere keren geopereerd. Het seizoen is begonnen en hij is er niet", zegt hij bij Eens of oneens van Play Sports Podcast.

"Dan moeten we eerlijk zijn en zeggen dat het een heel moeilijk seizoen wordt voor hem. Ik hoop dat het goed komt voor hem, maar ik vrees er toch voor", gaat Herygers verder. Een voordeel door extra rust met oog op het WK zal er ook niet zijn, stelt Niels Albert.

Geen voordeel voor het WK

"Welk voordeel kan hij hebben op het WK als iedereen er is? Als Van der Poel, Van Aert en Nys goed zijn, waar zit het voordeel dan voor de kampioenschappen?" De voorbije twee jaar stond Iserbyt ook niet op het podium op het WK.





"Het is alleen maar een voordeel als je kan zeggen dat je wereldkampioen kan worden. En dat is sowieso al moeilijk als al die toppers mee aan de start staan", besluit Albert nog.