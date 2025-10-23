Na twee meetings in twee dagen: kogel lijkt door de kerk voor Biniam Girmay

Na twee opeenvolgende overlegmomenten lijkt de toekomst van Biniam Girmay bij de fusieploeg tussen Lotto en Intermarché heel onzeker. Zowel zijn management als hijzelf voerden gesprekken met de leiding van de fusieploeg, respectievelijk op dinsdag en woensdag.

Nu de fusie tussen Lotto Cycling Team en Intermarché een feit is, is het kijken of alle renners aan boord blijven. Van wie onder Intermarché reed, is het contract automatisch ontbonden. Dat geldt ook voor Biniam Girmay, die wel op de lijst staat van de eerste teammeeting die gisteren startte, maar wel niet van de partij was.

Volgens Het Laatste Nieuws is de kans dat Girmay aanblijft bij de nieuwe structuur van Lotto Cycling Team zo goed als nul. De UCI en rennersvakbond CPA dringen aan op snelle duidelijkheid over het rennersbestand. De inschatting is dat de kans op behoud voor Girmay nog slechts twintig procent of minder bedraagt.

Team Cycling Academy als waarschijnlijke bestemming

De ploeg die voortkomt uit Israël Premier Tech draagt voorlopig de naam Team Cycling Academy. Binnen die context wordt Girmay genoemd als een van de potentiële versterkingen. De gesprekken verlopen volgens bronnen in een constructieve sfeer, met het oog op een overstap in 2026.

De fusieploeg staat onder druk om snel knopen door te hakken. Zowel internationale wielerinstanties als belangenbehartigers van renners vragen om transparantie. Girmay, die zich vanuit Eritrea rechtstreeks tot het management richtte, lijkt zich te oriënteren op alternatieven buiten de huidige ploegstructuur.

Laatste fase in besluitvorming rond Girmay

De komende dagen worden bepalend voor de definitieve uitkomst. De betrokken partijen houden de communicatielijnen open, maar de tendens wijst richting een vertrek. Team Cycling Academy wordt daarbij steeds nadrukkelijker genoemd als nieuwe werkgever.

Een officiële bevestiging van de transfer is er nog niet, maar de interne dynamiek binnen de fusieploeg en de druk van bovenaf versnellen het proces. Verdere details over de samenstelling van de ploeg en het definitieve rennersbestand worden binnenkort verwacht.