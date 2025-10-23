Niels Albert doet schietgebedje voor Wout van Aert: "Met de kinderen gaan spelen"

In de Play Sports Podcast heeft Niels Albert zijn verwachtingen gedeeld over het komende veldritseizoen. De voormalige wereldkampioen benadrukt het belang van Wout van Aert als tegengewicht voor Mathieu van der Poel.

Van Aert wil opnieuw voluit crossen

Wout van Aert heeft aangegeven dat hij zijn veldritprogramma wil uitbreiden ten opzichte van de voorbije jaren. Hij mikt op een competitieve terugkeer in het veld, waarbij hij opnieuw voluit wil gaan. De afgelopen seizoenen ontbrak het vaak aan tegenstand voor Van der Poel bij diens terugkeer in de cross.

Albert stelt dat een sterke Van Aert nodig is om het niveau op te krikken. “Als Wout Mathieu niet kan verslaan, gaan we naar een saai wedstrijdverloop. In mijn vriendengroep hebben mensen de voorbije koersen gewoon afgezet, omdat Pogacar zo wegreed. Die zijn met de kinderen gaan spelen”, klinkt het.

Volgens Albert is het niet uitgesloten dat ook zonder de twee vedetten aantrekkelijke wedstrijden ontstaan. “Ik denk dat we ook mooie crossen gaan zien zonder die twee”, zegt hij. Toch blijft hun aanwezigheid doorslaggevend voor de beleving. “Aan de andere kant kijkt iedereen uit naar hun komst, omdat het twee wereldvedetten zijn. Als zij er niet zijn is de cross geen café zonder bier, maar toch, je kunt er geen Westvleteren krijgen.”

Mathieu van der Poel als referentiepunt

De dominantie van Van der Poel in eerdere seizoenen is volgens Albert een aandachtspunt. Hij verwijst naar het gebrek aan spanning wanneer de Nederlander vroeg in de wedstrijd afstand neemt. “Als Mathieu van minuut twee gaan wegrijden, zoals vorig jaar, dan gaan we naar tien saaie crossen kijken. Iedereen ziet het liefst strijd.”

Albert hoopt dat Van Aert in staat zal zijn om Van der Poel het vuur aan de schenen te leggen. Een duel tussen beide renners zou het seizoen volgens hem naar een hoger niveau tillen. “Een goede Van Aert is nodig om het spannend te maken als de wereldkampioen terugkeert”, klinkt het.

