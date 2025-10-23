Ploegentijdrit in de Tour: Visma-Lease a Bike is kritisch en zag één iets liever anders

Voor het eerst sinds 2019 staat er in 2026 nog eens een ploegentijdrit op het programma in de Tour de France. Al vallen de nieuwe regels niet echt in de smaak bij Visma-Lease a Bike.

In 2019 won Jumbo-Visma, nu Visma-Lease a Bike, de ploegentijdrit van 27,6 kilometer in en rond Brussel op dag twee van de Tour. Wout van Aert, die zijn eerste Tour reed, zat toen in het winnende kamp.

Sindsdien was er geen ploegentijdrit meer in de Tour, volgend jaar wel opnieuw. De Tour gaat dan van start met een ploegentijdrit van 19 kilometer in de straten van Barcelona, net zoals de Vuelta van 2022.

Er zal wel een verschil zijn tussen de ploegentijdrit van 2019 en die in 2026. Net zoals in Parijs-Nice de voorbije jaren moeten ploegen niet meer met vier renners over de streep komen, maar krijgt elke renner een individuele tijd.

Plugge kritisch voor ploegentijdrit in de Tour

Richard Plugge, CEO van Visma-Lease a Bike, is geen fan van het nieuwe systeem. "Voor mij is een ploegentijdrit een ploegentijdrit, waarbij het mooie juist is dat je het hele team nodig hebt en dat ook je nummer vier of vijf moet meekunnen", zegt hij bij VTM Nieuws.





"Nu is het één grote lead-out voor de kopman. Maar het is wat het is en we moeten het ermee doen." Met in de slotkilometer de Côte de Stade Olympique (1,1 km aan 5,4%) zullen kopmannen zoals Pogacar en Vingegaard wellicht gelanceerd worden door hun ploeg.