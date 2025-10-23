Tour van 2026 is voorgesteld: Plugge is helder over kansen Vingegaard én Van Aert

Het parcours van de Tour de France voor 2026 is voorgesteld. Richard Plugge, CEO van Visma-Lease a Bike, ziet kansen voor zijn renners.

Na eindwinst in 2022 en 2023 moest Visma-Lease a Bike de voorbije twee jaar tevreden zijn met een tweede plaats van Jonas Vingegaard in de Tour. Het tactische plan om Tadej Pogacar in 2026 te kloppen, kan vanaf nu opgemaakt worden.

Richard Plugge was blij met het parcours van de Tour voor volgend jaar dat werd voorgesteld in Parijs. "Er zitten een aantal mooie etappes in die hem moeten liggen", reageerde Plugge bij VRT NWS journaal.

"De ploegentijdrit (19 kilometer in Barcelona, nvdr.) en de individuele tijdrit (26 kilometer, nvdr.) zijn ook zeker niet in zijn nadeel", ging Plugge verder. Met vijf aankomsten bergop krijgt Visma-Lease a Bike ook kansen om Pogacar pijn te doen.

Nieuwe kans voor Van Aert op Montmartre

"Het ziet er heel mooi uit, ook voor onze ploeg in de breedte. Want er liggen misschien ook wel kansen voor andere renners." En dat is onder meer Wout van Aert, die dit jaar de vernieuwde slotetappe in Parijs won. Volgend jaar wordt hetzelfde parcours opnieuw gebruikt.





"Wout heeft er een mooie show van gemaakt daar. Het was een van de mooiste etappes in de Tour de France van de voorbije jaren die hij op zijn naam kon schrijven. Ik ben blij dat die etappe herhaalt wordt. Dat er niet veel punchersritten zijn? Wout is zo'n goeie allrounder dat er voor hem altijd kansen liggen in de Tour."