Vader van overleden renster blijft achter met veel vragen: "Wie is verantwoordelijk voor deze grote fout?"

Een jaar na het fatale ongeval van Muriel Furrer tijdens het WK in Zwitserland blijven haar ouders achter met fundamentele vragen. De omstandigheden van haar val en de trage hulpverlening roepen nog steeds twijfels op over de organisatie en de veiligheidsmaatregelen.

Reto Furrer: “Er is duidelijk sprake van een grote fout”

Muriel Furrer kwam ten val in een technische afdaling en belandde ver van het parcours, in dicht struikgewas. Pas na anderhalf uur werd ze gevonden. De vraag hoe dit kon gebeuren spookt in de hoofden van vader Reto en moeder Christine. Het onderzoek naar de precieze toedracht is nog steeds lopende.

De impact op de ouders is groot. “Het is moeilijk te zeggen of de conclusies ons rust zullen brengen”, vertelt vader Reto in de Zwitserse krant Le Temps. Hij benadrukt dat er fouten zijn gemaakt. “Muriel werd pas 90 of 100 minuten na het ongeluk gevonden. Als ze eerder was ontdekt, had ze misschien een zekere overlevingskans gehad…”

De familie hecht veel belang aan duidelijkheid. “Er blijven veel vragen open. Maar als er een fout wordt gemaakt, zijn er onvermijdelijk verantwoordelijken. Als we precies weten wat er is gebeurd en wie de verantwoordelijken zijn, kunnen we misschien voorkomen dat zo’n tragedie zich opnieuw voordoet.”

Veiligheid, verwerking en verbondenheid met de sport

Reto Furrer blijft actief in de wielersport via het BIXS Performance Race Team. “Door dit werk voel ik me verbonden met Muriel.” Hij erkent dat sommigen de sport als oorzaak van het verlies zien. “Dat klopt, maar je kunt de problemen niet vermijden.”

De wielerwereld heeft intussen gereageerd met nieuwe maatregelen. Zo werden dit jaar voor het eerst GPS-trackers getest. “We moeten de veiligheid van fietsers echt verbeteren”, stelt vader Furrer. Hij wijst ook op tekortkomingen in materiaal als tijdrithelmen. “Ze zijn ontworpen voor aerodynamica, niet voor veiligheid.” De roep om structurele hervormingen blijft luid.