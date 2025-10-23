Verliest Bart Wellens zijn job als veldritcoach door fusie Lotto en Intermarché?

De fusie tussen Lotto en Intermarché-Wanty heeft ook gevolgen voor het veldritmilieu. De toekomst van het project Charles Liégois Roastery CX, onder leiding van Bart Wellens, staat op losse schroeven. Binnen de ploeg blijven nog slechts vier renners actief.

Wellens: “We gaan het project moeten afwerken”

De veldritploeg van Charles Liégois Roastery CX, verbonden aan de structuur van Intermarché-Wanty, is sterk uitgedund. Thijs Aerts stopte na de Sluitingsprijs van Oostmalle, Kevin Kuhn vond onderdak bij Heizomat-Cube en kopman Gerben Kuypers trekt naar Pauwels Sauzen-Altez. Wellens blijft achter met een beperkte kern. “We houden nog één elite man, twee dames en één belofte over. We gaan het project met deze coureurs moeten afwerken”, vertelt hij aan WielerFlits.

De coach benadrukt dat hij zich blijft inzetten voor zijn renners, ondanks de onzekere toekomst. “Ik blijf mezelf 100% geven voor onze renners tot de laatste dag dat ze voor de ploeg koersen”, stelt hij. Kuypers blijft nog tot eind 2025 in dienst, wat Wellens motiveert om hem zo goed mogelijk te begeleiden.

Bart Wellens over fusie en geruchten

De fusie tussen Lotto en Intermarché-Wanty is officieel aangevraagd bij de UCI, maar bevat geen concrete plannen voor een crossstructuur. Wellens blijft voorzichtig. “Niemand weet of het crossproject na februari nog altijd zal bestaan. Ze hebben ons beloofd: alles blijft zoals het is. Maar dat wil ik eerst nog zien.”

Binnen het veldritmilieu circuleren geruchten over een mogelijke integratie met Deschacht-Hens, de ploeg van de broers Verschueren. Die samenwerking zou logisch zijn, aangezien Toon Aerts al langer verbonden is aan Lotto. Wellens nuanceert ook dat verhaal. “Ik heb al veel geruchten gehoord. Dat de ploeg binnenkort Charles Liégois-Deschacht-Hens zou heten, bijvoorbeeld. Maar daar is niets van aan.”

Rol van Wellens binnen het nieuwe project

Wellens hoopt op een rol binnen het fusieteam, zowel op de weg als in het veld. Zijn contract loopt af, maar hij blijft beschikbaar. “Mijn wens is dat ik kan blijven doen wat ik graag doe. In de zomer een mooi wegprogramma met de WorldTour-kern, en in de winter nog een deeltje cross”, zegt hij. Tegelijk staat hij open voor verandering. “Mocht de cross nu wegvallen. Dan heb ik in de winter weer andere zaken te doen”, besluit hij.

De komende weken moeten duidelijkheid brengen over de toekomst van het veldritproject. Zowel renners als staf wachten op beslissingen die hun sportieve traject zullen bepalen. Wellens blijft voorlopig op post, met de blik gericht op continuïteit en sportieve begeleiding.