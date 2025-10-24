Armstrong herkent zich in Pogacar en vreest: "Is bij mij ook gebeurd"

Tadej Pogacar domineert het wielrennen, vooral met zijn lange solo's. Dat begint steeds meer mensen op de zenuwen te werken en de Sloveen krijgt daardoor meer negatieve reacties.

Vooral op het einde van het seizoen was de dominantie van Tadej Pogacar onwaarschijnlijk groot. Zijn solo van 75 kilometer op het Europees kampioenschap in Frankrijk was voor velen de druppel die de emmer liet overlopen.

Het Franse publiek keerde zich, net als in de Tour, deels tegen Pogacar. Lance Armstrong maakte het ook mee en steunt Pogacar. "Om welke reden dan ook heeft het publiek zich tegen Pogacar gekeerd", zegt Armstrong bij THE MOVE.

Armstrong zijn gelijkenissen met Pogacar

"Dat is bij mij ook gebeurd. Alleen gaf ik ze een reden – in tegenstelling tot Pogacar", verwijst Armstrong naar zijn dopinggebruik. "Ze roepen dezelfde shit langs de kant van de weg als in mijn tijd."

"Terwijl hij gewoon zijn job doet. Dat deed ik, en dat doet hij ook. En hij blijft winnen. Maar op een dag vraag je je af: hoe graag wil ik dit nog?" Wat ook Pogacar zal wel eens genoeg hebben van wat hij naar zijn hoofd geslingerd krijgt.





"Hij is geen robot. De negatieve reacties hebben zeker effect. Je verslaat je tegenstanders continu en dan denk je: ik heb het voor elkaar, moet ik dit nu steeds blijven herhalen? Voor hem wordt het na een tijdje zelfs een beetje saai."