Bart Wellens ziet verrassende Belg uitblinken in het veld: "Gaat elke week meedoen"

Het is nog wachten op Mathieu van der Poel, Wout van Aert en ook Thibau Nys in het veldrijden. En dus liggen er kansen voor andere crossers om uit te blinken.

Mathieu van der Poel en Wout van Aert zullen pas eind december opnieuw het veld induiken, Thibau Nys doet dat op 1 november al in de Koppenbergcross. Al zal het afwachten zijn of hij kan domineren.

Volgens Paul Herygers zal dat wel het geval zijn, Nys reed dit jaar onder meer de Tour uit en zou daardoor sterker moeten zijn geworden. De wisselvalligheid die Nys vorig seizoen had, moet voor Herygers dan ook verdwenen zijn.

Wellens gelooft in Vandeputte

Toch zal Nys wellicht niet zo dominant zijn zoals Van der Poel, van zijn laatste 25 crossen won de Nederlander er slechts één niet. En dus liggen er tot de terugkeer van Van Aert en Van der Poel kansen voor andere crossers.

Bart Wellens denkt onder meer aan Niels Vandeputte, vorig seizoen winnaar van de Superprestige. "Hem vond ik in de eerste twee maanden van vorig jaar indrukwekkend. Die gaat nu elke week meedoen", zegt Wellens bij Het Nieuwsblad.

In Luxemburg won Vandeputte dit seizoen al een cross, afgelopen weekend werd hij zowel in Essen als in Ruddervoorde derde. Vandeputte is dus goed begonnen aan de Superprestige, zondag staat de tweede manche in Overijse op het programma.