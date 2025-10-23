Albert en Herygers zien Nys schitteren in het veld, maar: "Moet hij mee stoppen"

Deze week staat Thibau Nys nog niet aan de start, hij rijdt zijn eerste cross op 1 november op de Koppenberg. Zelf wil hij meer winnen dit seizoen, maar zal hem dat lukken?

Deze winter rijdt Thibau Nys opnieuw zo'n twintig crossen en hij legt de lat hoog voor zichzelf. Hij wil meer winnen en ambieert zo'n tien overwinningen. Vinden Niels Albert en Paul Herygers dat een realistisch doel?

"Ik denk dat Thibau een stap gezet heeft", zegt Niels Albert bij Eens of oneens van Play Sports Podcast. "Als je ziet dat hij vorig seizoen zo'n vijf crossen wint, maar daar zitten wel het EK en het BK bij. Er zullen ook een aantal crossen zijn waar Nys toch stappen vooruit zal gezet hebben."

"Als die constante er in komt, dan zal hij zeker aan die tien crossen komen dit seizoen", gaat Albert verder. "Een goede Thibau moet op een parcours dat hem ligt toch kunnen wedijveren met Van der Poel en Van Aert."

Zet Nys stap vooruit door de Tour?

Nys was de voorbije twee seizoenen wisselvallig in zijn prestaties, hij wisselde goede met slechte weken af. Paul Herygers denkt dat de Tour hem daarbij zal helpen om die stap vooruit te zetten.

"Hij heeft de Tour uitgereden en op een goede manier. Al was hij er zelf niet content over. Maar als je dat kan, dan moet je stoppen met een week goed crossen en een week niet goed te crossen. Vorig seizoen won hij het EK en BK, dat is toch geen kak geweest. Dan heeft hij toch al bewezen dat hij het kan."