"Ik wil die titel, punt": Jasper De Buyst met niets anders tevreden dan de regenboogtrui

"Ik wil die titel, punt": Jasper De Buyst met niets anders tevreden dan de regenboogtrui
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Jasper De Buyst zal op het WK baanwielrennen in Chili alleen tevreden zijn met de wereldtitel in de puntenkoers. Hij tankte dit voorjaar al vertrouwen met brons op het EK en is nu beter voorbereid.

Na negen jaar focust Jasper De Buyst (31) opnieuw op het baanwielrennen. In februari stond hij aan de start van het EK baanwielrennen in Zolder en pakte hij onverwacht een bronzen medaille in de puntenkoers. 

De Buyst reed dat EK na slechts vijf trainingen op de piste, het WK in Chili bereidde hij veel beter voor. Zijn laatste wegkoers reed De Buyst op 21 september, de voorbije vier weken trainde hij zo'n twee tot drie keer per week op de piste. 

De Buyst wil wereldtitel puntenkoers

De voorbereiding van De Buyst op het WK was dus anders dan het EK en hij spreekt dan ook duidelijk zijn ambities uit. "Ik wil die titel, punt. Dat is mijn enige doel. Ik wil nog die titel in mijn carrière pakken, want helaas staat er nog geen op mijn palmares", zegt De Buyst bij Sporza. 

Van De Buyst werd er verwacht dat hij de titels op de piste aan elkaar zou rijgen, maar hij koos dus voor de weg. "Spijt heb ik absoluut niet, maar ik wil niet stoppen als wielrenner zonder het toch geprobeerd te hebben."

Vrijdagavond om 22u00 begint De Buyst aan zijn puntenkoers en de jacht op de wereldtitel. Shari Bossuyt rijdt vrijdag het omnium. Om 16u38 begint ze aan de scratch, om 18u40 staat de temporace op het programma, daarna volgen nog de afvallingskoers (23u02) en de puntenkoers (0u35). 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Jasper De Buyst

Meer nieuws

Grote baas van Visma-Lease a Bike op zijn plaats gezet: "Begrijpt er niets van"

Grote baas van Visma-Lease a Bike op zijn plaats gezet: "Begrijpt er niets van"

20:00
Jurgen Foré toont weinig begrip en is kritisch voor de Tour

Jurgen Foré toont weinig begrip en is kritisch voor de Tour

19:00
Twee Belgen krijgen slecht nieuws van UAE, maar Belgisch talent liet kans niet schieten

Twee Belgen krijgen slecht nieuws van UAE, maar Belgisch talent liet kans niet schieten

18:30
Van Aert wordt opnieuw geviseerd: "Vingegaard is dé ster van de ploeg"

Van Aert wordt opnieuw geviseerd: "Vingegaard is dé ster van de ploeg"

18:00
Armstrong herkent zich in Pogacar en vreest: "Is bij mij ook gebeurd"

Armstrong herkent zich in Pogacar en vreest: "Is bij mij ook gebeurd"

17:00
Na zijn topjaar: Tim Wellens legt uit waarom hij bij de ploeg van Tadej Pogacar blijft

Na zijn topjaar: Tim Wellens legt uit waarom hij bij de ploeg van Tadej Pogacar blijft

16:00
"Niet iedereen heeft dat": Belgische ex-veldrijder bewierookt Thibau Nys

"Niet iedereen heeft dat": Belgische ex-veldrijder bewierookt Thibau Nys

15:00
Wout van Aert krijgt opvallend advies van ex-crosser: "Waarom niet?"

Wout van Aert krijgt opvallend advies van ex-crosser: "Waarom niet?"

14:00
'Pijnlijk: Lotto moet terugkrabbelen maar komt van kale reis terug'

'Pijnlijk: Lotto moet terugkrabbelen maar komt van kale reis terug'

13:30
Jan Bakelants ziet Tour verkeerde keuze maken: "Houdt geen rekening met Evenepoel"

Jan Bakelants ziet Tour verkeerde keuze maken: "Houdt geen rekening met Evenepoel"

13:00
Neem de agenda er maar bij: alle datums van de klassiekers in 2026 zijn bekend

Neem de agenda er maar bij: alle datums van de klassiekers in 2026 zijn bekend

12:30
Bart Wellens ziet verrassende Belg uitblinken in het veld: "Gaat elke week meedoen"

Bart Wellens ziet verrassende Belg uitblinken in het veld: "Gaat elke week meedoen"

12:00
Jacht op 100 zeges is geopend: Isaac Del Toro bezorgt UAE eerste overwinning van... 2026

Jacht op 100 zeges is geopend: Isaac Del Toro bezorgt UAE eerste overwinning van... 2026

11:00
Merlier baalt van nieuwe kans voor Van Aert en Van der Poel: "Is me niet gegund"

Merlier baalt van nieuwe kans voor Van Aert en Van der Poel: "Is me niet gegund"

10:00
Ondanks vertrek van Evenepoel: Foré legt lat hoog voor Soudal Quick-Step in de Tour

Ondanks vertrek van Evenepoel: Foré legt lat hoog voor Soudal Quick-Step in de Tour

09:00
Jules Hesters verliest bronzen medaille op WK baanwielrennen: "Te zot voor woorden"

Jules Hesters verliest bronzen medaille op WK baanwielrennen: "Te zot voor woorden"

08:30
Eerste WK-medaille is binnen: Hélène Hesters (20) bezorgt België onverwacht eremetaal

Eerste WK-medaille is binnen: Hélène Hesters (20) bezorgt België onverwacht eremetaal

08:00
Jan Bakelants zet Remco Evenepoel op scherp: "Het zal wel moeten"

Jan Bakelants zet Remco Evenepoel op scherp: "Het zal wel moeten"

07:30
Visma-Lease a Bike zaait twijfel: geen Wout van Aert in de Tour in 2026?

Visma-Lease a Bike zaait twijfel: geen Wout van Aert in de Tour in 2026?

07:00
Tim Merlier vreesde even voor de Tour, maar hekelt ook organisatie

Tim Merlier vreesde even voor de Tour, maar hekelt ook organisatie

21:30
Na mislukte Tour dit jaar: Ine Beyen legt de lat hoog voor Lotte Kopecky

Na mislukte Tour dit jaar: Ine Beyen legt de lat hoog voor Lotte Kopecky

20:30
Tadej Pogacar is spelbreker: Tourbaas legt uit wat hij daaraan wil doen

Tadej Pogacar is spelbreker: Tourbaas legt uit wat hij daaraan wil doen

23/10
Tour de France bezorgt Mathieu van der Poel opnieuw stevige uppercut

Tour de France bezorgt Mathieu van der Poel opnieuw stevige uppercut

23/10
"Moeten eerlijk zijn": Paul Herygers vreest voor Eli Iserbyt

"Moeten eerlijk zijn": Paul Herygers vreest voor Eli Iserbyt

23/10
Ploegentijdrit in de Tour: Visma-Lease a Bike is kritisch en zag één iets liever anders

Ploegentijdrit in de Tour: Visma-Lease a Bike is kritisch en zag één iets liever anders

23/10
Geen Tour, wel Giro? Keuze van Evenepoel en Red Bull-BORA-hansgrohe zal van één iets afhangen Analyse

Geen Tour, wel Giro? Keuze van Evenepoel en Red Bull-BORA-hansgrohe zal van één iets afhangen

23/10
Albert en Herygers zien Nys schitteren in het veld, maar: "Moet hij mee stoppen"

Albert en Herygers zien Nys schitteren in het veld, maar: "Moet hij mee stoppen"

23/10
Tour van 2026 is voorgesteld: Plugge is helder over kansen Vingegaard én Van Aert

Tour van 2026 is voorgesteld: Plugge is helder over kansen Vingegaard én Van Aert

23/10
Geen Tour voor Evenepoel in 2026? Red Bull-BORA-hansgrohe zegt wat doorslag zal geven

Geen Tour voor Evenepoel in 2026? Red Bull-BORA-hansgrohe zegt wat doorslag zal geven

23/10
Niet alleen voor Van Aert een laatste kans: "Ook voor mannen als Sweeck, Iserbyt of Vanthourenhout"

Niet alleen voor Van Aert een laatste kans: "Ook voor mannen als Sweeck, Iserbyt of Vanthourenhout"

23/10
📷 OFFICIEEL Dit is wellicht de meest opvallende wielertransfer van het jaar

📷 OFFICIEEL Dit is wellicht de meest opvallende wielertransfer van het jaar

23/10
🎥 📷 Parcours Tour de France 2026: slecht nieuws voor Evenepoel en twee keer aankomst op Alpe d'Huez

🎥 📷 Parcours Tour de France 2026: slecht nieuws voor Evenepoel en twee keer aankomst op Alpe d'Huez

23/10
Grote bezorgdheid in peloton: "Het gaat echt niet goed, zelfs voor Soudal Quick-Step en Alpecin-Deceuninck"

Grote bezorgdheid in peloton: "Het gaat echt niet goed, zelfs voor Soudal Quick-Step en Alpecin-Deceuninck"

23/10
Hoe zit het met de winter van Mathieu van der Poel? "Dat laat MVDP niet liggen"

Hoe zit het met de winter van Mathieu van der Poel? "Dat laat MVDP niet liggen"

23/10
Grote ambitie voor Van Aert in het veldrijden? "Dan kan hij daarvan een doel maken"

Grote ambitie voor Van Aert in het veldrijden? "Dan kan hij daarvan een doel maken"

23/10
Vader van overleden renster blijft achter met veel vragen: "Wie is verantwoordelijk voor deze grote fout?"

Vader van overleden renster blijft achter met veel vragen: "Wie is verantwoordelijk voor deze grote fout?"

23/10

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Tadej Pogacar Mathieu Van Der Poel Jonas Vingegaard Rasmussen Remco Evenepoel Tim Merlier Eli Iserbyt Thibau Nys Jan Bakelants Lotte Kopecky Niels Albert Bart Wellens Jules Hesters Biniam Girmay Thijs Van Amerongen Bart Aernouts Lance Armstrong Jasper De Buyst Tim Wellens Wout Poels

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved