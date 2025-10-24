"Ik wil die titel, punt": Jasper De Buyst met niets anders tevreden dan de regenboogtrui

Jasper De Buyst zal op het WK baanwielrennen in Chili alleen tevreden zijn met de wereldtitel in de puntenkoers. Hij tankte dit voorjaar al vertrouwen met brons op het EK en is nu beter voorbereid.

Na negen jaar focust Jasper De Buyst (31) opnieuw op het baanwielrennen. In februari stond hij aan de start van het EK baanwielrennen in Zolder en pakte hij onverwacht een bronzen medaille in de puntenkoers.

De Buyst reed dat EK na slechts vijf trainingen op de piste, het WK in Chili bereidde hij veel beter voor. Zijn laatste wegkoers reed De Buyst op 21 september, de voorbije vier weken trainde hij zo'n twee tot drie keer per week op de piste.

De Buyst wil wereldtitel puntenkoers

De voorbereiding van De Buyst op het WK was dus anders dan het EK en hij spreekt dan ook duidelijk zijn ambities uit. "Ik wil die titel, punt. Dat is mijn enige doel. Ik wil nog die titel in mijn carrière pakken, want helaas staat er nog geen op mijn palmares", zegt De Buyst bij Sporza.

Van De Buyst werd er verwacht dat hij de titels op de piste aan elkaar zou rijgen, maar hij koos dus voor de weg. "Spijt heb ik absoluut niet, maar ik wil niet stoppen als wielrenner zonder het toch geprobeerd te hebben."

Vrijdagavond om 22u00 begint De Buyst aan zijn puntenkoers en de jacht op de wereldtitel. Shari Bossuyt rijdt vrijdag het omnium. Om 16u38 begint ze aan de scratch, om 18u40 staat de temporace op het programma, daarna volgen nog de afvallingskoers (23u02) en de puntenkoers (0u35).