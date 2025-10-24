Jan Bakelants ziet Tour verkeerde keuze maken: "Houdt geen rekening met Evenepoel"

Het parcours van de Tour de France 2026 is voorgesteld in Parijs. Jan Bakelants vreest dat Tadej Pogacar net als dit jaar snel een kloof zal slaan.

De Tour de France van 2026 wordt opnieuw bijzonder zwaar. Met een totaal aantal hoogtemeters van 54.450 meter komt dat dicht in de buurt van de 55.586 hoogtemeters in 2023. Dit jaar waren er zo'n 48.772 hoogtemeters.

De Tour wordt volgend jaar dus nog zwaarder, met in de voorlaatste etappe zelfs 5.600 hoogtemeters op 171 kilometer. Volgens Tourbaas Christian Prudhomme moet dat ervoor zorgen dat de gele trui dan nog op het spel staat.

Had Tour het Pogacar moeilijker moeten maken?

Jan Bakelants vindt dan ook dat omdat de Tour zo zwaar wordt gemaakt, het zo wordt er opnieuw in de kaart speelt van Tadej Pogacar. De Sloveen krijgt nog meer ruimte om bergop iedereen uit het wiel te rijden.

"Wat ergens te betreuren. valt. De Tourorganisatoren hebben in de uitbouw van hun parcours niet bepaald rekening gehouden met Evenepoel en nagelaten om hun wedstrijd potentieel spannender te maken", zegt Bakelants bij HLN.





Volgens Bakelants had één aanpassing aan het parcours van de Tour al een groot verschil gemaakt. "Ik mis een extra tijdrit van tussen de veertig en vijftig kilometer, die de koers spannender zou kunnen maken."