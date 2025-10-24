Johan Bruyneel ziet Remco Evenepoel stevig balen: "Niet goed"

De Tour de France van 2026 is niet op maat van Remco Evenepoel. Johan Bruyneel ziet voor de drievoudige wereldkampioen tijdrijden dan ook weinig kansen om zijn troeven uit te spelen.

Voor het eerst sinds 2022 start de Tour nog eens met werk tegen de klok, maar in Kopenhagen was dat een individuele tijdrit. Volgend jaar in Barcelona krijgen de renners een ploegentijdrit voorgeschoteld.

Remco Evenepoel had wellicht liever een individuele tijdrit gehad, want nu moet hij rekenen op zijn ploegmaats van Red Bull-BORA-hansgrohe om voorsprong te nemen op Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard.

Geen tijdrit voor Evenepoel in de Tour

Evenepoel won in de laatste twee edities van de Tour een vlakke tijdrit, die telkens in de eerste week werd gereden. Ook dat is er in 2026 niet, pas in de zestiende etappe staat een individuele tijdrit van 26 kilometer op het programma.

Johan Bruyneel ziet in die tijdrit ook geen voordelen voor Evenepoel. "Het parcours is niet goed voor Remco", zegt hij bij THE MOVE. "De tijdrit is slechts 26 kilometer lang, en daarvan zijn de eerste 10 kilometer bergop."

"Het is een etappe voor de klassementsrenners, tijdritspecialisten zijn niet in het voordeel", stelt Bruyneel. De slottrijdrit in de Tour vorig jaar was een gelijkaardig parcours, Evenepoel verloor toen meer dan een minuut op Pogacar.